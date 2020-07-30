未来五年高档数控机床和机器人领域人才缺口将达450万 

人民网北京7月30日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，近期，人力资源社会保障部分别与国家卫生健康委、工业和信息化部联合颁布工业机器人系统运维员、助听器验配师、口腔修复体制作工、钳工等4个国家职业技能标准。

随着新兴智能技术的发展和应用，传统的第一、第二产业越来越智能化。工业机器人替代生产流水线上简单劳动力的做法逐步推广。工业机器人大量使用，使工业机器人系统运维员的需求剧增。

2019年4月，人力资源社会保障部会同市场监管总局、国家统计局正式向社会发布了工业机器人系统运维员新职业信息。近年来，国内企业和科研机构加大工业机器人技术研究与本体研制方向的人才引进与培养力度，在硬件基础与技术水平上取得了显著提升，但现场调试、维护操作与运行管理等应用型人才依然缺乏。

教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，高档数控机床和机器人有关领域人才缺口将达450万，人才需求量也必定会在智能制造不断深化中变得更大。此次颁布的标准遵循客观性、科学性、前瞻性、规范性、可操作性原则，对提升工业机器人系统运维员职业技能，促进智能制造的快速发展等具有重要推动作用，并为相关人才培养指明了方向，对高端制造类人才培养具有深远意义。

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