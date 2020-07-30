未来五年我国对钳工技能人才需求量超过100万

人民网北京7月30日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，近期，人力资源社会保障部分别与国家卫生健康委、工业和信息化部联合颁布钳工、工业机器人系统运维员、助听器验配师、口腔修复体制作工等4个国家职业技能标准。
根据2017年9月人力资源社会保障部发布的《国家职业资格目录》，钳工国家职业技能标准适用于《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》中“工具钳工”“装配钳工”“机修钳工”等三个职业。
制造业是国家支柱产业，先进的制造业可以提升第一产业的生产效率和工业化程度，并延伸促进第三产业发展。钳工是制造业中机械制造最古老的金属加工技术，在机械制造过程中钳工技术广泛应用，划线、刮削、研磨、机械维修等钳工作业和某些最精密的样板、零部件，依赖钳工的技能水平。
随着机械装配调试及现场调试、维护操作与运行管理等需求的提升，为了提高生产效率，促进机械化和自动发展，对钳工技能人才需求也不断增长。预计未来五年对钳工的技能人才需求量将达到100万以上。钳工国家职业技能标准可以有效提升钳工从业人员的职业素质和职业能力，成为加快建设制造强国、加快发展先进制造业的重要支撑。
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