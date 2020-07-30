排险情、保供水 中铁市政驰援抗洪抢险一线

连日来，受强降雨影响，湖北省恩施市抗洪防汛形势十分严峻。面对汛情，中铁市政环境建设有限公司恩施第四水厂项目部迅速行动，积极投入抗洪救灾，用实际行动筑牢恩施“防洪堤”。

7月21日，受恩施马者村沙坝组滑坡影响，恩施城区二、三水厂水质浊度超出国家标准，无法保障居民饮水安全，城区大面积供水中断。得知情况后，恩施第四水厂项目部主动支援市供水公司，迅速启动防汛抢险应急预案，联合中南市政恩施分院，恩施消防支队等相关单位积极开展抢险救灾、供水保障工作，并选派项目技术人员参加应急供水方案可行性论证会，凭借成熟的施工技术、工法、经验，帮助完善紧急供水施工方案。

7月22日，恩施市龙凤坝带水河三门洞水厂取水头部位置计划安装三台水泵为三水厂供应原水，急需修建一条设备进场道路。项目部主动承揽任务，由项目总工崔晓龙带队，组织抢险人员第一时间抵达预定地点，现场草木丛生，管线错综复杂，废旧房屋摇摇欲坠，陡坡高低差接近30米。抢险人员拆除废旧房屋、抛填土石、搭建管线防护支架……，经过9个小时的连续施工，22日晚10时许，进场道路完全打通，为后续设备安装、系统检修争取到宝贵时间。

7月24日，为满足带水河三门洞水厂取水头部水泵吸程的水位要求，项目部抢险队再次组织突击施工，在安装水泵的下游修筑临时拦水坝。抢险人员迅速开辟一条长40m、宽6m的临时道路，挖掘机直接下水施工，从岸边用毛石进行填筑，逐步向对岸推进。经过15个小时的高强度抢修，项目抢险队顺利完成临时拦水坝施工，使河水水位抬高2m，达到了水泵的吸程要求。

截至目前，项目部抢险队依然留守在临时拦水坝现场，配合设备维护人员、电力检修人员完成应急供水值班任务。

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