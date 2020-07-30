红色领航全域旅游 彩茶激活绿色产业

“西湾村有野生山茶约1000多亩，10多个品种。珍贵稀有的野生彩茶约300亩，经过培育优化，将在大别山豫鄂两省交汇地带种植繁育，茶青可以制绿茶和红茶，茶籽可以用来榨油，提高老区人民的收入。”湖北省随州市随县淮河镇西湾村党支部书记张明友在介绍彩茶产业发展时自豪地说。

湖北随县是革命老区，历史悠久，人文荟萃，红色底蕴深厚。位于鄂西北，北依巍峨沧桑的桐柏山，南靠奇丽俊秀的大洪山。随县淮河镇位于桐柏山北麓、淮河发源地南岸，拥有革命遗址红二十八军召开军委扩大会议会址、红二十八军战场遗址、永明烈士纪念塔、随县县委县政府旧址、西游记漂流、神农部落景区、抱朴谷景区、百年板栗树群、祖师顶百年彩茶分布区等资源优势。

近年来，淮河镇依托区域优势挖掘淮源红色文化、西游文化、神农文化、中医文化等资源，打造“全域旅游、全景淮河”的发展业态，走绿色产业高质量发展之路，提振乡村振兴文化生态发展信心，“招大商、引强商、聚优商”，促进了全镇经济社会快速发展，逐步实现产业经济良性转型、生态环境不断优化、社会和谐稳定、民生持续改善的良好局面。其中，红色旅游和百年彩茶成为经济发展引擎和绿色产业驱动力。

彩茶，是随县淮河镇独有的珍贵资源，分布区位于海拔600-800米的祖师顶，映入眼帘的是群山重迭、雄伟壮观，和800米空中草原里悠闲的牛群、美丽的七星湖畔在云端里吸引来各种鸟类，还有着百年历史的彩茶树。河南桐柏县企业家李朋是红色革命后代，从小就热爱家乡的一草一木，长期从事义务护林工作。在一次护林巡山过程中发现彩色茶树，经过长期观察和请相关技术人员研究分析，发现彩色茶树有四个品系，被他分别命名为蓝宝石、紫罗兰、十色宝、淮紫等四大系列。彩色茶树属于首次发现，营养成分极其丰富，主要成分为茶多酚、花青素和矿物质等，茶香醇厚、回甘甜美、滑润清冽、品质独特。

为了发展彩茶产业，李朋响应国务院《大别山革命老区振兴发展规划》号召，继承其先父新四军战士的遗志，从百里之外桐柏县淮源镇寻觅着父亲的战场轨迹来到淮河镇，先后投入千万资金保护这片稀有的茶树物种，未来打算在淮河镇统一部署的发展战略规划中，将彩茶进行产业化发展，并将联合周边各村进行土地流转打造万亩彩茶种植，带动更多村民在家门口致富。将要投巨资开发建设“羽园生态产业园”，随州羽园寓意茶圣陆羽的园子，位于桐柏山中段天云峰（祖师顶）与狮嘴山之间，主峰海拔815米，自然面积约1万亩。园区山高水长，泉淖密布，因势利导打造出数百个湖泊群落，居高俯瞰构成像悬挂在太空北斗星、银河系一样的天湖奇观。

目前，“羽园生态产业园”项目获得淮河镇党委、政府大力支持，已于2020年6月22日在湖北省相关部门通过立项备案，科目为红色旅游、知青怀旧、彩色茶叶研究开发、天湖景观、中药植物资源库、彩色茶叶萃取生产链等产业，将为老区乡村振兴和生态发展创造社会价值和经济财富。

“守护青山绿水，发展生态产业。湖北省随州市随县全面贯彻‘创新、协调、绿色、开放、共享’的新发展理念，高质量发展绿色产业，普惠民生。”中共随县县委常委、宣传部长刘炳坤在谈到随县整体发展时充满信心地说。 （陈明武 杜静伟）

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