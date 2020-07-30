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中建一局三公司创新开展新员工入职体验式培训

2020年07月30日18:52  来源：中国网
 

第一次测量模板、第一次安全体验、第一次使用水平仪……近日,中建一局三公司组织开展2020年度“筑梦·启航”新员工入职培训,创新开展体验式培训模式,通过“施工现场第一课”、“品尝企业第一餐”、“初来乍到第一面”等方式,带领新员工触摸职业,培养明确岗位认知,掌握岗位知识技能,更快实现角色转变融入团队。

由于新冠肺炎疫情影响,公司在充分做好疫情防控的前提下制定了详尽的培训日程安排,采用线上+线下、分区域集中的形式,设立北京、上海、成都、武汉、西安等14个会场,培训课程由主会场统一通过线上平台进行直播,通过搭平台、解疑惑、送服务等方式,加速应届生实现从学校到职场、从学生到职业人的环境与身份转变。

“施工现场第一课”,14个会场新员工来到属地项目施工现场,首次体验测量模板、测量钢筋、使用水平仪、安全体验等未来实际工作内容,帮助新员工对即将投身的工作形成清晰、明确认知,掌握基本的职业素养和技能,明晰职业发展通道与建筑业发展生态;“品尝企业第一餐”,良好的就餐环境、丰盛的三餐安排彰显企业对员工的关爱;“初来乍到第一面”,通过领导与新员工召开见面会的形式,传递企业核心价值观与企业文化。

据悉,中建一局三公司此次入职培训以“筑梦·启航”为主题,以“I CARE”为核心理念,即通过“I-Innovation持续创新、C-Cultivation人才培养、A-Accountable值得信赖、R-Respectful相互尊重、E-Excellent追求卓越”,关注、关爱、呵护、培育新员工,融职课程、通用课程、专业课程、融合活动四大板块环环相扣,并开展了诗词大赛、辩论赛、企业生日会等特色活动展示员工风采,助力打造个人专属的职业发展规划,力求将新员工培养成领军人才的中坚后备力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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