原标题：探秘联塑 隐藏在超级工程背后的超级“管家”

优秀的品牌之所以具备坚韧强劲的发展动能,因为它拥有好产品,更因为它砺行致远、昂扬向上的精神文化。中国联塑就是这样一个品牌,三十余载潜心深耕与岁月沉淀,造就了品牌坚毅的气质与胆魄,从最初的“西溪塑料”五金厂发展成为集管道、建材家居、环保、现代农业、渠道与服务等诸多业务板块为一体的集团企业,以不断完善的全球化销售网络和多元化优质产品,服务全球居者。

从产品到品牌,从技术引进到技术引领,联塑将看似寻常却不平凡的管道做到极致,稳步成长为行业龙头品牌,用引领行业的创新技术,用大国品牌的责任担当,为国家战略项目和民生工程持续输出智慧和力量,塑造着人类与城市文明的另一面。

01/超级工程背后的“隐形英雄”

每个时代都有具有划时代意义的名片工程,西气东输、青藏铁路、港珠澳大桥、北京大兴机场……它们是时代的符号,也是国家基建实力的有力彰显,它们实现着社会美好生活愿景,更肩负着国家历史使命。

每当我们提到这些超级工程,我们想到的往往是它们气吞山河、雄壮伟丽的伟岸身姿,却鲜少有人了解,在冰冷的海水中,在坚硬的土地下,铺设着绵延不绝的各类管道,经受着变幻莫测的地质环境考验,成为超级工程稳固屹立的坚实基础。

在这些超级工程背后一直隐藏着一位默默的隐形英雄-中国联塑,在我们看不见的地方,用中国制造业的科技、品质和匠心,默默支撑着一座座世纪工程的辉煌,用自主研发的高科技、高质量的管道产品,为诸多庞大的世纪工程驾护航。

当然,超级工程只是联塑业务版图的一部分。作为环球建材家居产业集团,联塑一直紧跟时代步伐,深耕主业,构建多产业生态链。除在耳熟能详的超级工程中大有作为之外,联塑还在与我们息息相关的市政建设中,例如排水建设,电力通信、水利工程、燃气输送、农业种植、家居生活等诸多民生领域,用高质量的产品构建社会美好生活。

02/以创新“智造”引领品牌跨越发展

行业领先的智能制造水平和源源不断的创新能力是联塑不断巩固和扩张品牌版图的关键。

基于对市场的精准洞察和行业趋势的深刻把握,联塑很早之前就判断:工业互联网、人工智能应用与传统制造业的深度融合将成为大势所趋。多年来,联塑在智能工厂、企业数字化管理平台等领域持续布局,成为整个建材家居行业中“智能化”最早的一批企业。在产品层面,联塑还率先推出了智能管网的服务和解决方案,在管道和管件中加入芯片等相关技术,实时监控水、电、燃气等系统,同时通过数据分析,获取日常运营中的关键数据,提高效率和安全性。

另一方面,卓越的研发能力也为联塑发展提供了巨大支持。联塑的研究院拥有一支由博士、硕士、中高级工程师和行业顾问组成的研发团队,科研人员超1000名。

凭借这样强大的科研团队及实力,联塑于2017年率先实现PVC管道全面无铅化,推动整个塑料管道行业无铅化进程。同时,以联塑为牵头单位创新研发的“高性能厚壁高密度聚乙烯(HDPE)管材管件的研发及产业化”项目,解决了生产厚壁HDPE管材管件的关键行业共性难题,该项技术突破也一举斩获2018年度广东省科技进步一等奖,已经服务多项国家大型战略工程。

在智能制造和科研技术层面的持续突破,不仅助力联塑成长为行业龙头品牌,更引领带动着行业高质量发展前行,这正是联塑作为行领军企业的责任和使命。

03/品质联塑服务全球居者

在联塑看来,一个可以代表行业在世界舞台与强者共舞的中国品牌,不仅是推进经济社会发展的强劲动力,更是建设和谐社会的重要支点。

作为一家上市公司,联塑坚持“为居者构筑轻松生活”的品牌理念,保持追求更高标准的姿态,严苛把控品质管理,成为建材家居一体化解决方案的全球供应商,为全球万千家庭构筑轻松生活。

作为一个有民族担当和责任感的大国品牌,联塑积极投身公益事业,在扶贫、医疗、教育、美丽乡村等方面不遗余力,疫情期间全力为全国各地医院抗疫驰援,彰显大国品牌的责任和温度。

作为深耕管道领域三十余年的全球建材家居产业集团,联塑始终坚持着“品质化、平台化、全球化”的品牌核心战略,不断提升可持续的盈利能力,不断提升自身价值,回馈社会。

随着产业不断发展壮大,联塑在完善国内市场的同时,已迈出全球化的发展步伐,不断整合全球优势资源,形成覆盖全国、辐射全球的服务基础和销售格局,赢得制胜市场的先机,成为引领中国高品质建材家居品牌走向世界的中坚力量。

以“迈越自我,力见未来”的昂扬姿态不断构筑崭新的大国品牌发展蓝图,以孜孜不倦追求卓越的劲头开创蒸蒸日上的大国重器之路——这就是中国联塑,与时代同行,与国家发展同频共振。

(责编：毕磊、夏晓伦)