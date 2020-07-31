网络零售规模持续增长

本报北京7月30日电 （记者王珂）商务部30日召开的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，今年上半年，我国电子商务展现出强劲的活力和韧性，在抗击新冠肺炎疫情保障物资供应、助力复工复产、推动消费回补等方面发挥了重要作用。1—6月，全国网络零售额达5.15万亿元，同比增长7.3%；增速连续4个月提升，6月当月增幅达18.6%。

上半年，网络零售成为消费市场的稳定器。规模持续增长，作用更加突出。1—6月，全国实物商品网上零售额达4.35万亿元，同比增长14.3%。其中，实物商品网上零售额占同期社会消费品零售总额已达25.2%，比去年同期提升5.6个百分点。全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人。主要网络零售平台店铺数同比增长3.8%。

“电商节+消费券”等促销方式有力促进了消费回补。商务部会同有关部门举办第二届“双品网购节”，带动同期全国网络零售额超4300亿元，其中实物商品销售额同比增长33.3%。

直播带货成为电商发展的新引擎。根据商务大数据监测，上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。

农村电商积极助力脱贫攻坚、乡村振兴。据商务大数据监测：上半年，全国农村网络零售额达7668.5亿元，同比增长5%；其中实物商品网络零售额6999亿元，同比增长7.3%。全国832个国家级贫困县网络零售额684.8亿元，同比增长13.3%，比全国农村网络零售额增速高8.3个百分点。全国农产品网络零售额达1937.7亿元，同比增长39.7%。

高峰说，下半年，在疫情防控常态化背景下，随着全国生产生活逐步恢复，预计全国网络零售市场仍将保持快速增长，并将继续发挥“无接触”经济优势，在促消费、稳外贸、扩就业、惠民生等工作中发挥更大的作用。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 14 版）

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