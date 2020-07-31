33年，投递邮件140万件

7月29日，张林昌乘坐的渡船行驶在前往河口乡韶霭村的途中。
7月29日，张林昌走在前往韶霭村的山路上。
55岁的张林昌是贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县河口乡的一名乡邮员。33年来，他跋山涉水24万多公里，投递邮件140多万件，义务为乡亲们捎带药品、种子等生产生活物资5500余件次。
如今，随着交通条件变好，张林昌负责的投递区域均已通上水泥路。但是，绕行到位于清水江对面的村寨需要3个多小时，张林昌为了节约时间，还是选择乘坐渡船走山路送邮件。
杨晓海摄（影像中国）
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