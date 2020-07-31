本报北京7月30日电 （记者汪文正）国家税务总局29日发布数据显示，今年上半年，税务部门积极促进出口退税提速增效，上半年全国累计办理出口退免税8128亿元，有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本。
今年3月，国家税务总局会同财政部联合发布关于提高部分产品出口退税率的公告，提高1464项产品出口退税率。其中，有1084项产品的出口退税率提高到13%。据统计，截至6月底，全国已有近2.5万户出口企业享受到了此项政策红利。
为加快退税速度，各地税务部门积极开通出口退税绿色通道，推行出口退税“网上办”“无纸化”等“非接触式”办理方式，持续提升出口退税平均办理时间，跑活企业的资金流。
据统计，自2月10日推行出口退税事项“非接触式”办理以来，全国约30万户企业通过“非接触式”方式办理退免税6296亿元。上半年，全国共有约1.1万户新办出口企业享受到了“容缺”办理的服务红利，取得退免税近100亿元，切实降低了办税成本。
中国税务学会副会长李万甫表示，税务部门持续优化税收营商环境，在企业的涉税负担上做“减”法，在涉税红利上做“加”法，努力让沉睡资金在企业中“活”起来，撬动外贸企业的竞争力和市场活力。
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