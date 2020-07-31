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火热A股推动基金公司密集调研 线上调研致次数陡增

孟凡霞 刘宇阳

2020年07月31日07:38  来源：北京商报
 
原标题：火热A股推动基金公司密集调研

　　A股震荡上行的整体走势推动基金公司加快调研个股的脚步。北京商报记者注意到，今年以来，截至7月30日，可统计的超300家公、私募基金公司累计调研达2.2万次，较2019年同期增长186%。而行业整体增长的背后，多家机构的调研次数也出现了近2倍的提升。另外，关注的板块方面，医疗、科技、消费等备受青睐。在业内人士看来，总量的陡增与疫情期间调研转至线上不无关系，三季度结构性行情或会更加突出，需挖掘细分领域的机会。长期来看，医疗、科技、消费仍是值得关注的主力赛道。

　　线上调研致次数陡增

　　A股火热的市场行情下，基金公司参与上市公司调研的热情也在升温。Wind数据显示，截至7月30日，今年以来，多达313家公、私募基金公司累计参与调研22032次，较2019年同期的7701次，大增186.09%。

　　具体而言，嘉实、华夏、富国、博时等多家大型公募调研频繁，7家基金公司的调研总次数超过400次，居首的嘉实基金自年初至今更累计调研558次，较2019年同期的193次，同比增长189.12%。总体而言，多数基金公司的调研次数有着明显提升。

　　“恰恰是疫情使得公司的调研次数大幅增加。”北京某中型公募旗下研究员在回答北京商报记者采访时指出，在疫情的影响下，上市公司主动搭建线上沟通渠道，部分券商也积极引导调研转至线上。“原先去外地调研1家公司需要1天时间，如今大幅缩短至1-2个小时，对于部分问答环节也仅需要15分钟左右。如果是参与行业调研，那么一个下午的时间，多的情况下能连续参与8家上市公司的调研，这是线下调研不可能实现的。”北京商报记者查询数据发现，该研究员所在基金公司年内的调研总次数达到208次，同比增长近2倍。

　　不过，上述研究员也坦言，这种线上调研的方式是把“双刃剑”，对于想要简单了解情况的上市公司而言，无疑大幅提高了沟通效率。但就重点关注的标的来说，想要深入沟通和了解公司情况的难度也在加大。

　　沪上一位市场分析人士则认为，这一情况与年内A股市场走势向上不无关系。他指出，今年以来，A股整体处于震荡向上行情，且经历近期的调整后，长期有望继续抬升，为把握行业的最新动向和个股的相关情况，研究员和基金经理也会密集参与上市公司的调研考察。

　　调研“热门股”年内大涨

　　据Wind数据，截至7月29日，医疗器械服务行业的迈瑞医疗出现在78家基金公司关注度前三的名单中，成为最受关注的个股。计算机应用行业的德赛西威则紧随其后，被49家基金公司关注。公开数据显示，年内2只个股的涨幅分别达到85.9%和132.97%。

　　就单家基金公司而言，调研总次数排名第一的嘉实基金，关注度最高的3只个股是坚朗五金、来伊份和博雅生物，分别属于建筑材料行业、食品加工制造行业和生物制品行业。据同花顺显示，截至7月30日，3只个股的年内涨幅均超50%，其中，坚朗五金高达338.77%，来伊份和博雅生物也达到56.84%和60.93%。

　　不仅是嘉实基金，上述3只个股也出现在了多家基金公司关注度前三的名单中。例如，坚朗五金被10家基金公司关注，来伊份和博雅生物则分别被19家和17家机构关注。

　　北京某公募从业人士直言，关注度较高的个股可以展现出基金公司普遍关注哪些板块和方向，但并不代表重点关注的个股就会大比例持仓，或在后续买入。通常情况下，研究员和基金经理在选择调研的上市公司时，往往是从行业或板块的角度出发，而且在关注一只个股的同时，也会追溯其上下游的企业，同步进行调研，部分关联企业甚至会多次调研。因此，仅仅是关注度高不能代表基金公司就一定看好该企业，同时，投资者也切忌仅根据调研频率就作出投资决策。

　　三大主力赛道不变

　　经历了近期的股市调整，业内人士认为，医药、科技、消费仍然是值得重点布局的板块，虽然部分此前涨幅相对突出的个股，可能会在短期内延续一段时间的调整过程，但从长期来看，三大主力赛道不变，基金公司也会从更加细分的角度寻找投资机会。

　　据独立分析师杨晓磊统计，自2007年10月上证综指达到历史高点6124点之后，在A股28个行业分类中涨得最好的都是医药、科技、消费这三个方向。其中，医药生物、食品饮料和家用电器三个行业的行业指数至今涨幅超过2倍。计算机、农林牧渔和电子行业的涨幅也超过100%。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为，消费是我国的比较优势，因此消费白马股具备长期的投资价值，虽然最近由于白酒、医药涨幅较大，出现了一定的调整，但从长期来看，持续的业绩增长以及行业龙头地位加上品牌价值，白酒和生物医药板块依然存在逢低买入的机会。

　　前述公募研究员则表示，历年三季度结构性的行情会更加突出，即使是当前热门的医药、科技和消费板块下的细分行业，表现也会有所不同。不排除之前表现不佳的子行业在全面复工复产完成后，业绩出现边际改善。同时，前期涨幅过快的子行业也可能有所回撤。在他看来，若仅关注三季度的行情走向，热门赛道细分领域的机会将更加突出，各家基金公司关注的个股和行业会出现分化，除热门板块外，部分周期性板块的布局机会或也值得关注。北京商报记者 孟凡霞 刘宇阳

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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