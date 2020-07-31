-32.9%！美国GDP增速创新低“不意外”

北京时间7月30日晚8时30分，美国二季度GDP在万众瞩目中出炉。虽然早就打好了预防针，但当暴跌的“官宣”真正到来时，还是不免令人倒抽一口冷气。32.9%的跌幅，创下1947年季度GDP数据公布以来最差纪录。

不意外

数据显示，美国二季度实际GDP年化季环比初值下滑32.9%，预期下滑34%，前值为下滑5%。若要以过去的数据进行对比的话，除了没有大萧条时期的季度数据，1958年的其他季度大幅下跌是10%，1980年一季度下降了8%，2008年四季度金融危机期间下降了8.4%。由此看来，这份季度成绩单几乎是史上最惨。

同一时间，美国还发布了7月25日当周首次申请失业救济人数，为143.4万人，此前预期为144.5万人，前值为141.6万人，继续呈现上升势头。

虽然震惊，但市场对于这份最惨的季度表现其实早有预期。各种预测早已铺天盖地，比如彭博社报道称，预计美国今年二季度GDP将暴跌34.8％。

巴克莱首席美国分析师Michael Gapen直言，“这应该是一个相当糟糕的数字，主要是因为二季度初个人支出大幅下滑。这些都不是新消息，市场一直预期二季度GDP会出现灾难性的跳水。它只是告诉你坑有多深，这样你就知道你要爬多久才能爬出来”。需要补充的是，消费者支出约占美国经济活动的70%。

“这个数字基本也算是‘活久见’了”，中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清坦言，正常情况下，一般的发达国家季度GDP增速都是2%-3%左右。

不过，杨水清也表示，这个数字也的确是在意料之中的，市场的预期基本都在-30%至-36%之间，应该是根据主要的经济拉动力来估计的，包括私人消费、固定投资、进出口等。在美国的经济中，私人消费占了65%-70%，因此重点是关注私人消费，这方面与服务业、购买力都有关系，虽然美国政府不断在发钱，但民众在疫情期间储蓄意识变强了，更多地将钱储蓄起来，因此虽然发放了失业补助、现金支票等，但消费还是在持续走下坡路。

的确，当晚发布的数据显示，美国二季度实际个人消费支出季率初值录得-34.6%，创历史最大降幅。

“二季度是疫情最严重的时候，因此美国二季度GDP数据肯定会很糟糕”，中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏也表示，首先，消费肯定是受影响最重的，包括酒店、零售、服务业等等，同时制造业其实也会有很大的影响，社交隔离期间，不只是消费受到影响，生产也受到很大影响。

拖不得

在可以预见的灾难里，美国也在努力扭转局势。比如美国GDP数据公布的前一天，美联储率先试图稳住市场，当地时间7月29日，美联储宣布将基准利率维持在0-0.25%的低点，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，符合市场预期。

美联储同时称，美国经济面临新冠病毒大流行的重大挑战，并重申了将采取积极行动支持最终复苏。而在美联储主席鲍威尔的措辞里，外界已经隐约接收到其释放的鸽派信号，即2022年前都不会加息，也是因此美国股市收高。

事实上，在过去这段被疫情反复煎熬的日子里，美国政府已经多次出手挽救经济。当地时间7月27日，美国参议院共和党领袖麦康奈尔公布了共和党的新一轮新冠疫情救助计划，总规模为1万亿美元，包括削减补充失业救济金、向多数美国人发放1200美元的支票等。

关于之后美国的经济政策，孙立鹏也表示，首先美联储会议的声明也已经出了，整体来看是比较平稳，包括联邦准备金利率维持不变、购买债券等等，货币政策还是很宽松的。在这个情况下，肯定会继续推出财政政策，再加上很多财政刺激马上到期了，但失业情况等还是很严重。

而现在的问题是，最新的1万亿美元的刺激计划仍旧需要两党的新一轮博弈。而眼下的美国已经拖不得了，二季度GDP数据已经证实了美国经济受到的冲击，而这种冲击激起的风暴却不可能瞬间消退。

本月中旬，国际货币基金组织还提到，受新冠肺炎疫情影响，预计美国经济全年萎缩6.6%。此外，声明还提到，新冠肺炎疫情打乱了美国经济增长趋势，导致近1500万美国人失业。尽管美国政府提供了前所未有的政策支持，但前景仍存在巨大不确定性，经济恢复至疫情前水平将可能需要很长时间。

不确定

至于三季度的情况，孙立鹏也表示，还是取决于疫情，如果持续反弹难以控制的话，就很难恢复。虽然现在消费、生产等方面出现了恢复的势头，但更重要的是，疫情的冲击会影响美国经济长期增长的潜力。一方面，大幅度财政刺激的后遗症就是债务高企，再加上大规模的破产和失业；与此同时，企业也很受伤，因此企业首先要保障现金流和流动性，而利润降低会影响企业后续的投资。

“可能疫情之后，美国经济的长期经济增长潜力还会下降，与2008年之后的情况类似，当时美国长期经济增长大概在2%左右，而这次很可能会比2%还低”，孙立鹏坦言。

美国经济前景面临的巨大不确定性也无外乎是疫情。杨水清也强调，主要还是看疫情的控制情况。现在因为缺乏特效药，各国对疫情都是比较被动的，而在美国，前期可能因为口罩短缺而不戴口罩，对疫情也没有充分重视，导致传播速度非常快。

根据Worldometer统计数据，截至北京时间7月30日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例已经超过455万例，累计死亡超过15万例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例超过5万例，新增死亡病例1104例。美国第一波疫情还没完，欧洲疫情却在最近出现了二次暴发的苗头，任何一方出现问题，情况都可能不会好太多。

值得注意的是，在一塌糊涂的经济和惊人的疫情数据背后，还藏着另一条线索——大选。要知道，经济牌一直是特朗普的重中之重，如今没了经济牌，特朗普的大选也多少添上了一丝波折。

而在此消彼长的关系之下，民主党提名的总统候选人拜登也找准了时机，在其公布的竞选经济纲领中，核心内容便是购买美国货和创造绿色经济就业机会，按照拜登的说法，特朗普的经济和贸易政策破坏了美国的制造业，让大量的美国工人失业，加深了美国的经济危机。北京商报记者 杨月涵 汤艺甜

(责编：李都也(实习生)、李栋)