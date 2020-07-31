算力蜂的资金安全疑云：钱进了法人账户 拉下线层层返佣

在近日数字货币涨至上万美元的背景下，一个名叫算力蜂的“算力租赁”挖矿模式开始走俏市场。北京商报记者调查发现，算力蜂平台主要为投资者提供通道，通过云算力模式付款购买算力后，由投资者坐享对应算力的挖矿收益。同时，该平台还存在拉下线的层层返佣奖励模式以及将投资者资金直接汇入法人账户的情况。业内专家指出，这类交易往往存在诈骗嫌疑。而对于资金直接汇款至法人账户一事，算力蜂平台法人陈睿在接受北京商报记者采访时回应称，“是客户要求打入法人的个人账户的，不太清楚具体的情况”。

“算力租赁”火爆市场

近一个多月的时间里，“数字黄金”比特币迎来了一波上涨热潮，广受市场追捧，数度升破10000美元大关，整个币圈都沉浸在喜悦当中。对矿工来说，如何挑选一台好的矿机就成为踏入“币圈”的必然要素，新手李皓（化名）初入“币圈”就接触到了一种快速便捷的挖矿方式——“以租代购”。

在李皓的引荐下，北京商报记者在不少社交群中发现，矿机买卖刷屏的广告语中，夹杂不少以租代购的信息，大多数以区块链、炒币、稳赚不赔为噱头吸引投资者的目光，其中一家“让人人都能拥有比特币”的算力蜂平台吸引了记者的注意。

当记者以新手投资者身份进行咨询时，算力蜂代理黄杰（化名）介绍，算力蜂主要将复杂化、专业化的区块链/比特币挖矿过程，简化成只要在App上注册、购买就可以操作。

黄杰提到，“矿机租赁”其实为“算力租赁”，简单来说就是在算力蜂平台付款购买算力后坐享对应算力的挖矿收益。对于算力出售方即矿主来说有利于资金回收、提前锁定收益、有效降低风险，对于购买者来说不需要投入大量资金、不需要专门运营和维护。

这也是一种典型的“云挖矿”项目，上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰介绍称，云算力租赁是一个不算太新的模式，这种模式从最开始的个人矿机购买，到矿场挖矿，最后再到算力的租赁已经出现了一段时间，是否安全取决于租赁提供方是否正规，是否能够保障资金进来后不会产生跑路、诈骗。但投资者需要关注的是，即使App或者网站上显示了算力多少，但最终是否有真实的租赁机器在运行，对于出资方而言都是看不见的，因此存在一定的风险。

高收益背后的“迷雾”

算力蜂是一家主要为持币用户实现数字资产的积累、保值和增值的公司。天眼查信息显示，算力蜂商标的注册主体是上海逢贵云计算科技有限公司，成立日期为2014年，注册资本为2000万元人民币，法定代表人为陈睿。

根据算力蜂代理介绍的收益模式，币价不同，收益也不同，按照币价65000元，挖矿产量0.00000797个/T计算，成本188000元静态产出4.19个比特币（价值272500元）。当币价上涨至80000元，按挖矿产量0.00000797个/T计算，成本188000元静态产出5.6个比特币（价值448000元）。

而该平台最大的优势就是有HBT的复投，HBT是算力蜂平台额外奖励的平台积分，是基于比特币净收益的基础上额外给投资者的奖励。那么在复利复投的情况下，挖矿周期的综合收益是多少？据算力蜂代理提供的信息，以复投2020年算力产品16个月周期计算，在币价为65000元、70000元、80000元区间时，该平台投资收益率分别可达151%、174%、238%。据算力蜂平台代理介绍，该平台收益率模式基本可以维持在恒定状态。

提前锁定收益、恒定的收益模式是否靠谱？在资深区块链专家何南野看来，比特币作为一种具有强投资属性的产品，价格一直处于波动与变化的状态中，要想提前锁定收益、且锁定的是高额收益，是不可能的。此类模式本质上是一种类理财，只不过包装了下而已，甚至可以说存在非法集资的嫌疑，法律风险很高。

针对收益模式存疑，北京商报记者尝试联系到了陈睿，陈睿向记者否认了平台存在恒定收益率的事实，并表示，“我们和金融无关，收益率只是某段时间某一个数字的比例，并不是最近的行情，市场价格根本不是我们决定的，收益率也不是我们能决定的”。

拉下线层层返佣

算力多多！收益多多！在代理的鼓动下，不少投资者开始蠢蠢欲动，北京商报记者在调查过程中发现，要想成为算力蜂的用户，投资者需要通过不同代理渠道扫码注册，每位代理的二维码都不同，一个手机号只能注册一个账号，也只能绑定一位代理的团队。

记者在扫码注册后发现，在算力蜂App首页，“邀请好友，赢取佣金，不囤币，何以跨熊市”等广告语一直在滚动播放。App页面除了较为常规的购买算力、挖矿收益外，颇吸引眼球的就是算力蜂的返佣模式，一位代理告诉记者，在算力蜂平台，每邀请一位好友都可拿奖励，被邀请的好友通过投资者的二维码注册下载之后，登录立即赠送10T算力。

被邀请的好友只要购买算力，平台就会直接赠送USDT（USDT=美元），每购买1T算力赠送1USDT，100T赠送100USDT，以此类推，层层叠加继续拿奖励，在达到相关要求后，可以享受平台额外返佣，如果推广量每月在2000T以上，可以向平台申请现金奖励额度。

对此类拉下线返佣模式，北京寻真律师事务所律师王德怡在接受北京商报记者采访时表示，此类采取拉下线发展人员参与交易，且使用复式计酬的计算方式，涉嫌传销模式。目前我国政府监管层面虚拟货币采取的是不认可的态度，与之相关的交易存在巨大的风险：一是交易的合法性和有效性得不到法律的认可；二是这类交易往往存在诈骗嫌疑，所谓的收益率只是吸引投资者的诱饵而已。

用户资金安全成疑

在挖矿交易中，投资者最终要完成购买-挖矿-提现三个步骤的操作，在算力蜂平台如何实现盈利？北京商报记者亲测发现，新手投资者在购买算力时不需要进行实名认证，提现则需要投资者提供身份证正面照以及手持身份证签名照信息。

在点击确认购买后，记者被引流至第三方平台，根据算力蜂平台提供的收款二维码，记者发现，收款方为一家物业公司，名为上海家颐物业管理有限公司（以下简称“上海家颐物业”），该公司主要从事物业管理；房地产咨询等服务。

上海家颐物业与算力蜂的关系究竟是什么？从天眼查的公司关系监测图来看，上述两家公司并无直接股权关联。

北京商报记者根据天眼查披露的联系方式致电上海家颐物业，在数次挂断电话后，该平台相关人士在最后一次通话中表示“不接受你们的采访”，随即挂断了电话。

在调查过程中，北京商报记者还发现，不同代理针对投资者资金汇款的口径竟然出现分化，一位代理告诉记者“直接在App中操作即可，资金直接汇入公司账户”，而另一位代理则向记者表示“直接转入法人第三方账户”，并向记者提供了该公司法人陈睿的收款账户。

而资金点对点打入公司法人账户也让不少投资者对资金安全产生质疑，就该问题的真实性，记者向陈睿进行求证，他向记者承认了投资者资金直接打款入法人账户这一行为属实，陈睿同时表示，公司要求客户将资金打入公司账户，不能转入个人，但这是客户要求打入法人的个人账户，不太清楚具体的情况。陈睿随后向记者表示，“有代理有客户让他自己找我，我不接受你们的采访”。

将用户资金转入个人私有账户不禁也让人对算力蜂的用户资金安全打上了问号，刘峰表示，公转私常常伴随着偷逃税违法犯罪风险。因此这种点对点的付款模式存在违法风险。

王德怡进一步指出，直接将款项汇至公司法人账户，说明这种交易的资金没有监管，投资者面临交易平台跑路、资金被转移挪用的风险，建议投资者不要参与。针对拉下线返佣、用户资金安全、收益率模式等问题，北京商报记者再次向算力蜂相关人士发送了采访提纲，但截至发稿，并未收到回复。

北京商报金融调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)