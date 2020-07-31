人身险理赔半年报：赔款超650亿 件均赔付不高

作为检验保险产品好不好的标准之一，能否获赔成为投保人关注的焦点。疫情期间，人身险公司理赔情况几何更是备受关注。7月30日，北京商报记者统计发现，30余家险企上半年总赔付金额超650亿元，其中，重疾险和医疗险赔付占比超80%，个别险企甚至超90%；不过，件均理赔额在10万元以下的大有所在。

半年总赔款破650亿

截至7月30日，包括中国人寿、平安人寿、太保寿险、北京人寿等30余家险企发布了上半年理赔报告。北京商报记者梳理发现，2020年上半年，上述公司共赔付超650亿元。

其中，理赔金额最高者为中国人寿，上半年，该公司赔付超过210亿元。加之670万件赔付件数与高达418万被服务客户，在理赔保障方面，中国人寿可谓是先行者。除中国人寿外，在赔付金额上，平安人寿上半年理赔金额也超过百亿元，达到了151亿元。其次是太平洋寿险、新华保险、太平人寿，理赔金额分别为72.3亿元、53亿元、34亿元。

而在赔付金额分布方面，以中国人寿为例，该公司有43.4%的赔付金额落在医疗险领域，至少达到91.14亿元；其次是身故险，占赔付金额的28.3%，约为59.43亿元；再次是重疾险，占24.4%，高逾51.24亿元。

不过，总体上看，在被统计的30余家公司中，大多数是重疾险赔付率较低，所占的保险理赔金额更大；医疗险理赔率较高，而理赔金额占比较小。以中信保诚人寿为例，该公司近91%的理赔案件为一般医疗理赔，但整体赔付金额偏低，而数量占比较少的重大疾病，理赔金额却占到理赔总金额的65%。

对此，北京大学经济学院副院长锁凌燕认为这是正常现象，因为重疾险是确诊了重大疾病之后给付，一般保额较高且固定，按照保额来赔必然金额较大；而医疗险作为费用险，日常去医院就诊发生了相关的费用就可以给付，因此理赔频率必然较高。

恶性肿瘤成“头号杀手”

综合各家险企报告来看，北京商报记者发现重疾患者集中在40-60岁人群，且出现了年轻化趋势；而从性别角度上看，多家公司报告称男女患重疾概率相近，且女性患病率似乎略高于男性。

具体到重疾险出险的疾病种类上来看，恶性肿瘤是众多人身险公司出险榜的常客，与心脑血管疾病并列为健康的两大杀手。其中，甲状腺癌呈现出较高的发病率。以信美相互为例，恶性肿瘤占重疾险出险原因的80%，心脑血管疾病占10.73%。无独有偶，对于中信保诚人寿来说，恶性肿瘤占重大疾病案件的81%，急性心梗和脑中风后遗症位列其后，这三项疾病合计占重大疾病理赔的90%。

“恶性肿瘤、急性心肌梗死和脑中风后遗症的发病率高，平均的治疗费用高，是重疾险承保的基本疾病和‘重中之重’。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠称，大部分类型的甲状腺癌的治疗费用较低、治愈率高，是较轻的恶性肿瘤。为了更好地发挥重疾险的保障功能，这三类疾病均将分为轻症和重症。甲状腺癌发病率的较快上升很大程度上受相关体检普及的影响，所以在设计长期重疾险的保费时应当充分估计社保政策、医疗技术和生活习惯的变化。

年龄方面，平安人寿31-40岁的赔付件数占比为20%，41-50岁的人赔付件数占比为25%，51-60岁的赔付件数占比为18%；此外，中信保诚人寿报告则称，未成年人出险占比较高，达到总数的32%，而单就重疾理赔而论，其出险客户集中在31-50岁年龄段人群，占比达到69.9%……越来越多青年人群被查出癌症，重疾患病人群呈现出年轻化趋势。

“目前实际投保人群中，老年人占比非常低，多数重疾产品的投保年龄均无法覆盖到很高的年龄段，即使可以投保，交费期很短，费率也很高。”对于年轻化这一趋势，爱心人寿产品开发市场部陈路表示，会尝试开发病种相对简单，费率相对合适的产品去提供给年龄较大的人群，增强他们的重疾保障。

“在重疾险产品定价的时候，保险公司的精算其实是已经对男性、女性不同的发生率去分别定价，我们目前重疾险的保费其实是已经考虑了性别的差异。”小雨伞保险称，其针对女性推出过一款特定重疾险，主要保障女性高发的重疾（乳腺癌、卵巢癌等），价格也是针对女性用户专门设计。

件均赔付难填费用缺口

虽然上半年保险公司总赔付较高，但按照国内现有医疗水平和价格来看，许多人身险公司的件均理赔额仅在10万元左右，远低于确诊重疾后30万-50万元的平均治疗和康复费用，对消费者而言存在巨大费用缺口。

在被调查险企中，长城人寿重疾保额在10万元以下的占78.79%；中信保诚人寿过半客户低于10万元；太保寿险的重疾件均赔付仅为5.2万元……

“公司重疾险的件均水平大致在20万-30万元之间，整体略高于行业平均水平，但是与客户的需求相比，仍然有一定的缺口。”陈路也表示，从客户需求的合理性角度来看，充足的保障是非常重要的，而件均赔付较低的原因很大程度是来自于目前终身类重疾产品或者带有很多附加责任的重疾产品费率较高，超出了客户愿意承担的范围。建议客户在选择产品的时候，可以选择一些定期类的责任更简单一些的重疾险，从而获得更高额的保障。

信美相互也表示，能否填补费用缺口，要看不同的类型。比如根据赔付案件件均赔款来看，大多数人重症疾病类产品保额配置不足。按照我国现有医疗水平及价格，通常确诊重大疾病后，疾病治疗及康复费用平均在30万-50万元左右；建议大家查询自身购买的重疾险保额能否覆盖高发病种相对大额的治疗费用，如果不够可及时补充，可以通过产品叠加来提升自己的保障。

“我国重疾险在承保病种、结付方式等方面发展非常快，险企还应当尽力向投保人说明此保障缺口，推动投保人认识到风险，进而决定充分投保。”关于如何补足费用缺口，王向楠给出了这样的建议。

(责编：李都也(实习生)、李栋)