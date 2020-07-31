多家银行暂停账户贵金属开仓交易

本报讯（记者 潘福达）近期，贵金属上涨势头迅猛，国际黄金、白银、钯金、铂金价格纷纷创下新高，多家银行为规避风险按下账户贵金属开仓交易的“暂停键”。

中国工商银行官网昨天发布了《关于暂停账户铂金、账户钯金等业务开仓交易的通告》。通告称，国际铂金、钯金价格波动频繁剧烈，自北京时间2020年7月31日0:00起暂停账户铂金、账户钯金和账户贵金属指数全部产品的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。工行表示，目前国际大宗商品市场风险较高，请投资者根据持仓情况做好交易安排和风险控制。如有疑问，请通过“中国工商银行客户服务”微信公众号详询。

此外，交通银行称，自2020年7月22日上午9:00起暂停记账式铂金和记账式钯金的新开盘交易，现有持仓客户的平盘交易不受影响。民生银行称，自北京时间2020年7月20日9:00起暂停账户贵金属铂金(含美元及人民币)合约的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。

(责编：李都也(实习生)、李栋)