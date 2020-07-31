历经两年半的卖卖卖 王健林清仓海外地产

原标题：王健林清仓海外地产

本报讯（记者 赵莹莹）经过两年半时间的卖卖卖，王健林终于将万达旗下的海外地产项目清仓。昨天，万达酒店发展发布公告，其非全资附属Wanda Chicago Real Estate计划以2.7亿美元的价格，将其90%的股权出售给现管理股东，万达最后一个海外项目——芝加哥Vista Tower项目就在该公司名下。

伦敦的One Nine Elms摩天大楼成为万达酒店发展第一个出售项目。紧接着，2018年1月29日，澳大利亚的两个项目也以3.15亿澳元出售。2018年11月，万达以4.12亿美元将位于美国加州洛杉矶的One Beverly Hills地块卖给了伦敦房地产公司。如今，王健林已经把海外的地产项目全部售出。

根据2019年财报，截至2019年底，万达酒店拥有万达瑞华、万达文华、万达嘉华、万达锦华、万达美华五大品牌，管理运营中的酒店共82间，已签约管理但仍处于在建尚未开业的酒店69间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)