确保宏观政策落地见效 政治局会议为下半年经济工作把舵定调

中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

接受《经济参考报》记者采访的专家表示，本次会议为下半年经济工作把舵定调。会议明确提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，完善宏观调控跨周期设计和调节，确保宏观政策落地见效，牢牢把握扩大内需战略基点等内容，释放出重磅政策信号。

加快形成新发展格局

会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对《经济参考报》记者表示，中国经济处在第一个百年目标即将胜利收官、第二个百年目标能否顺利开局的重要历史节点，此次会议，在大时空跨度和全局视野下做出战略性考量和判断，对我国关键历史时期的发展具有重大意义。

“我们仍然处在重要的战略机遇期的基本定调没有变。但机遇和挑战都有新的发展变化，国际环境日趋复杂，这要求我们在对发展大势判断上把握正确方向，在更加复杂的环境中育新机、开新局。”张立群说。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，当前经济发展的形势依然复杂多变，特别是外围经济受疫情影响较为严重，稳定经济有必要形成以内循环为主的内外双循环相互促进的新发展格局，以确保经济平稳发展，做好民生保障。统筹疫情防控和经济发展需要两手抓两手硬，保证经济社会稳定运行。同时也要看到，不能因短期应对疫情而放弃前期供给侧结构性改革的成果，还要努力以科技创新驱动结构优化调整，提升发展的质量和效益。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震表示，此次会议在年中重要时点召开，在统筹疫情防控和经济社会发展两手抓两手硬的背景下谋划当前经济工作和政策走向，加快推动形成新发展格局。从会议精神来看，未来处理好三个关系非常重要：一是当前疫情防控和经济社会发展的关系，二是改革和发展的关系，三是新发展动能和传统动能的关系。

确保宏观政策落地见效

会议指出，要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。

“财政政策、货币政策的提法总体上没有变化，更加注重政策的协同配合，形成政策集成效应。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇指出，其中在财政政策方面，会议强调要保障重大项目建设资金落地，更加具有针对性，下一步也需要和货币政策更加紧密配合。

货币政策方面，新网银行首席研究员董希淼表示，会议强调货币政策灵活适度，这就要求货币政策根据经济增长、物价变化、外部环境等因素进行相应调整。同时，货币政策要精准导向，在保障流动性合理充裕的同时，努力实现“精准滴灌”，引导流动性更有效率地进入国民经济社会发展的重点领域、薄弱环节。

中国银行首席研究员宗良说，此次会议再次释放了明确的政策信号，将进一步为市场主体减负、促进实体经济的发展，相信下一步宏观政策将更加精准有力，为经济在合理区间持续增长提供支撑。

杨志勇表示，政策关键在于如何落实。宏观经济政策不是大水漫灌，而是要更加有助于实体经济的发展，有助于“六稳”“六保”目标的实现。下一步，政策的精准性还要进一步加强，要更加注意同就业、产业、区域等政策目标的协调配合。

牢牢把握扩大内需战略基点

对于下半年经济工作，会议还强调“牢牢把握扩大内需这个战略基点”，并作出详细部署。会议要求，要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件。要着眼长远，积极扩大有效投资，鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

“目前我国疫情得到有效控制，并加快实现经济重启和复苏，但世界疫情仍在进行持久战，经济可能要数年才能恢复。在全球疫情长期化、世界经济受到严重冲击背景下，中国更加需要实施扩大内需战略，形成强大的国内市场，扩大最终消费，保证经济平稳健康运行。”国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东表示。

“中国消费市场潜力巨大。坚持加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，也必须坚持扩大内需战略。”万博新经济研究院院长滕泰表示，会议围绕扩大最终消费和扩大投资都做出了战略部署。消费方面强调要为居民消费升级创造条件，投资方面强调“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）的主要方向。相信随着扩大内需战略的落实，下半年中国经济恢复势头将更加强劲，经济恢复的结构也将更平衡。

刘向东表示，扩大内需是支撑经济高质量复苏的重要举措，为此要在符合消费升级的前提下扩大有效消费，积极挖掘消费潜力，同时扩大有效投资。重点是要挖掘新增长点，通过体制机制创新，激发要素市场化活力，持续优化资源配置。

(责编：李都也(实习生)、李栋)