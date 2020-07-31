新政实施以来 海南离岛免税销售额逾20亿

30日，记者从海关总署获悉，自7月1日海南离岛旅客免税购物最新政策实施以来，至7月27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长234.19%、42.71%；环比分别增长45.51%、12.63%。

据了解，为确保海南离岛免税新政稳妥实施，海关从完善管理制度、加大正面监管宣传力度、强化科技运用等多方面入手，创新管理模式和手段，通过调整业务系统参数控制，实现离岛免税购物全流程信息化监管，有效化解违规购物的管理风险，营造安定有序的市场购物环境，为海南自由贸易岛建设创造良好的法治环境和社会环境。

其中，在修订管理规定、细化完善管理要求方面，海关总署发布了重新修订的《中华人民共和国海关对海南离岛旅客免税购物监管办法》，细化对违规离岛旅客及违规离岛免税商店的处罚情形，明确对相关违规行为的处置办法，并积极推进相关罚则落地落实。

(责编：李都也(实习生)、李栋)