安井食品回应“收入注水”质疑：与公司实际情况严重不符

中国网财经7月30日讯(记者 郭帅)安井食品(SH:603345)昨日晚间披露澄清公告，回应了近日关于公司“经销商离奇消失”及相关的业绩、存货问题。公司在澄清公告中表示，经销商变动是因经销商自身原因或市场策略调整所致；“收入严重注水”与公司实际情况严重不符；存货周转正常。

关于相关报道对公司“经销商离奇消失”的问题，安井食品表示，报道中列举的13家经销商中，公司已停止合作的有2家，其余11家经销商以更换合作主体、拆分合作体或业务转让的方式仍与公司保持着持续合作关系。其中苍南县灵溪阿君食品商行因经营转型停止合作；重庆焦卫东因业绩下滑停止合作。公司自成立以来，经销商数量稳中有升，主要变动原因系经销商自身原因或市场区域细分策略调整。

关于相关报道对公司“收入严重注水”的质疑，安井食品表示，2013年至2015年公司经销商大多为个体工商户，其与公司的合作较为灵活，不限于个体、个体工商户、有限责任公司等，为了提高披露信息的准确性及数据相关性，公司将个体旗下控制的单位销售数据做了合并处理，因此可能会产生公司早期招股说明书披露的销售数据大于其控制的某个单位报表数据，即因统计口径产生差异。安井食品同时表示，公司的经销商收入均是真实、准确的。

关于公司存货情况，安井食品表示，公司于2020年开始执行新会计准则，相关情况已在公司一季报里详细披露、注释。按新准则要求，对于已到结算期的发出商品，其对应的收入成本等均已调增期初留存收益随着公司业务量的增加、铺市率的增加，发出商品与收入同比增加，发出商品余额无异常。目前公司存货周转正常，原材料处于正常储备水平，不存在库存的积压、过期、毁损的情况。

公开资料显示，福建安井食品股份有限公司主要从事火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括：爆汁小鱼丸、蟹排、鱼排等速冻鱼糜制品。

安井食品今日股价小幅高开后低走，截至收盘，股价报144.35元/股，微跌0.42%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)