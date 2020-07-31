下半年中国经济怎么干？中央定调这些大事

疫情冲击之下，外部风险挑战明显增多，中国经济下半年怎么干？中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。下半年，中国将干这些大事！

牢牢把握扩大内需这个战略基点

“牢牢把握扩大内需这个战略基点”这句话很关键，不仅出现在中央政治局会议上，也出现在7月28日中共中央召开的党外人士座谈会上。

此外，最近大热的“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”再次被强调。

又是强调国内大循环，又是把扩大内需视为战略基点，这释放什么信号？

中国政策科学研究会经济政策研究会副主任徐洪才对中新网记者表示，强调内需，这是中国在外部环境不确定性和风险因素增加下的一种理性选择。

在徐洪才看来，一方面是外有压力。境外疫情蔓延，全球市场萎缩，保护主义上升，逆全球化泛起，对于中国来说，指望外需、依靠出口拉动经济也不切实际。

另一方面是内有潜力，中国有14亿人口，市场空间巨大，人均GDP突破1万美元，中等收入群体规模继续扩大，多层次的新兴消费需求增强，未来消费成长的空间很大，需要提供相关的产品和服务。所以要保证老百姓生活水平不断提高，增强经济内生动力，必须要扩大内需。

北京大学经济学院教授曹和平对中新网记者说，中国经济转型也到了关键点。原来的出口导向加投资拉动型经济，需要向需求导向加创新驱动型经济进行转换。经济增长的内在逻辑也要求把内循环发动起来。

扩大最终消费、有效投资

要扩大内需，消费需求和投资需求缺一不可。

在专家看来，既要千方百计释放消费需求，发挥好消费的基础性作用，也要积极扩大有效投资，发挥好投资的关键作用。

对于下半年经济工作的部署，此次中央政治局会议对于扩大消费和投资也着墨颇多——

要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件。要着眼长远，积极扩大有效投资，鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

徐洪才认为，扩大消费最重要的是要增加就业和居民收入，这是基础。要努力扩大中等收入群体，缩小收入差距，完善社会保障、收入分配制度，同时，创造有利于促进消费的市场环境，促进公平竞争、打击假冒伪劣，提高产品质量，让消费者吃得放心，用得放心，大力培育线上消费为代表的新兴消费，让消费者“能消费、敢消费、愿消费”。

而扩大有效投资，徐洪才表示，重要是要支持“两新一重”(新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设)，通过政策和资金的引导，通过营商环境的优化，调动民间投资和外商投资的积极性，激活市场经济主体的活力。

股市、楼市均强调“平稳健康”

对于股市，中央政治局会议提出，要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。

对于楼市，中央政治局会议提出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

可见，“平稳健康”这是定调股市和楼市的关键词。

对于股市，曹和平对中新网记者说，不管是投资需求还是消费需求，都需要流动性给予支持。保证资本市场的流动性，就需要对于各种违规现象进行打击。

中国银河证券首席经济学家刘峰对中新网记者表示，要加大资本市场对实体经济的服务力度，就要让缺钱的好公司能够获得资本市场进一步的支持，那钱从哪里来？就需要老百姓能投资、敢投资。要维持老百姓对资本市场的信心，必须要严厉执法、要严监管、要零容忍，同时要落实到具体的监管动作。

而一段时间以来，资本市场发生了多起恶性财务造假案件，影响恶劣。国务院金融稳定发展委员会近期也召开第三十六次会议，研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求。

因此，中央政治局会议再次强调“依法从严打击证券违法活动”，意图明显，就是摘除欺诈发行、财务造假等“毒瘤”，让资本市场功能有效发挥。

对于楼市，徐洪才认为，再次强调“房住不炒”有现实意义，警告不要一哄而上。近期个别城市房价反弹，而房价大幅上涨，不利于实体经济发展，也会影响居民消费能力，所以，要坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳定楼市，防止大起大落。

中原地产首席分析师张大伟对中新网记者表示，上半年全国十几个城市调控放松政策“一日游”，背后体现的是地方松绑调控，刺激房地产市场的冲动。背后的效果很明显，叠加100多个城市各种力度的人才政策，房地产市场的确快速企稳，甚至部分城市开始变得火热。

“随着政策定调，不少城市开始收紧楼市调控，整体看，下半年房地产市场政策将继续以平稳为主要方向。”张大伟说。

7月份以来，深圳、南京、杭州、宁波、东莞等多个热点城市已相继收紧房地产调控政策。7月24日召开的房地产工作座谈会亦强调，时刻绷紧房地产调控这根弦，防止资金违规流入房地产市场。

给过热楼市泼冷水的意味，显而易见。

民生保障方面强调就业

在民生保障方面，中央政治局会议提出，做好困难群众基本生活保障工作，采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响，强化外出农民工就业服务，引导返乡农民工就近就业。

国家统计局数据显示，上半年，全国城镇新增就业人员564万人，完成全年目标任务的62.7%。6月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比5月份下降0.2个百分点。

不过，今年874万高校毕业生要进入就业市场，所以，就业形势依然严峻。

中国社科院社会发展战略研究院院长张翼向中新网记者表示：“恢复农民工就业市场和毕业生就业市场，是目前就业的两件大事。”

近期，官方稳就业、保就业措施接连出台。

7月15日召开的国务院常务会议部署深入推进大众创业万众创新，给钱、给场地、给培训，重点支持高校毕业生等群体就业创业。

此外，国家发改委等13个部门近期还联合发布了15个新业态，以带动扩大就业。包括支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。大力发展微经济，鼓励“副业创新”。

人社部、财政部、共青团中央近日联合印发实施《百万青年技能培训行动方案》，2020年至2021年，面向各类青年群体开展职业技能培训200万人次以上，提高青年就业率和创业成功率，扩大和稳定青年就业。

人力资源社会保障部就业促进司司长张莹近日指出，全面落实完善减负稳岗扩就业举措，加大对自主创业、灵活就业支持力度，部署实施高校毕业生、农民工等重点群体就业创业推进行动、专项就业服务等活动，努力确保全年就业目标完成，努力确保就业大局总体稳定。

就业是最大的民生，必须稳稳的。

(责编：李都也(实习生)、李栋)