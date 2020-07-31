7月份采购经理指数平稳运行 制造业PMI环比上升0.2%

人民网北京7月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，7月份，中国制造业采购经理指数为51.1%，比上月上升0.2个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.2%和54.1%，略低于上月0.2和0.1个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，随着统筹防疫和发展政策显效发力，我国经济景气持续恢复，企业运营状况不断改善，7月份中国采购经理指数继续保持平稳运行。

中国制造业采购经理指数运行情况

7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上。

从企业规模看，大型企业PMI为52.0%，比上月微落0.1个百分点；中型企业PMI为51.2%，比上月上升1.0个百分点；小型企业PMI为48.6%，比上月下降0.3个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为54.0%，比上月上升0.1个百分点，连续5个月高于临界点，表明制造业生产量环比持续增长。

新订单指数为51.7%，比上月上升0.3个百分点，连续3个月回升，表明制造业市场需求逐步回暖。

原材料库存指数为47.9%，比上月回升0.3个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄。

从业人员指数为49.3%，比上月回升0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度略有改善。

供应商配送时间指数为50.4%，虽比上月微落0.1个百分点，但仍在临界点以上，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

中国非制造业采购经理指数运行情况

7月份，非制造业商务活动指数为54.2%，比上月回落0.2个百分点，继续保持在临界点以上。

分行业看，建筑业商务活动指数为60.5%，比上月上升0.7个百分点。服务业商务活动指数为53.1%，比上月回落0.3个百分点。从行业大类看，铁路运输、航空运输、邮政快递、住宿、电信广播电视卫星传输服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于60.0%以上，保险、房地产、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于临界点以下。

新订单指数为51.5%，虽比上月回落1.2个百分点，但仍位于临界点以上，表明非制造业市场需求继续恢复。分行业看，建筑业新订单指数为54.6%，比上月回落0.6个百分点；服务业新订单指数为51.0%，比上月回落1.3个百分点。

投入品价格指数为53.0%，比上月上升0.1个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体涨幅略有扩大。分行业看，建筑业投入品价格指数为55.0%，比上月回落0.2个百分点；服务业投入品价格指数为52.7%，比上月上升0.2个百分点。

销售价格指数为50.1%，比上月上升0.6个百分点，重返临界点以上，表明非制造业销售价格总体略有上涨。分行业看，建筑业销售价格指数为51.3%，比上月回落0.6个百分点；服务业销售价格指数为49.9%，比上月回升0.8个百分点。

从业人员指数为48.1%，比上月下降0.6个百分点，表明非制造业用工景气度有所回落。分行业看，建筑业从业人员指数为56.2%，比上月回落1.2个百分点；服务业从业人员指数为46.7%，比上月下降0.4个百分点。

业务活动预期指数为62.2%，比上月上升1.9个百分点，表明非制造业企业对近期市场恢复保持乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为66.3%，比上月回落1.5个百分点；服务业业务活动预期指数为61.4%，比上月上升2.4个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

7月份，综合PMI产出指数为54.1%，比上月微落0.1个百分点，表明我国企业生产经营总体继续保持恢复性增长势头。

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