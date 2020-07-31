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蛋壳公寓发布合租5.0系列产品

2020年07月31日10:47  来源：中新经纬
 
原标题：更年轻、更舒适、更安全 蛋壳公寓发布合租5.0系列产品

　　7月30日，国内领先的互联网长租公寓运营商蛋壳公寓，正式对外发布了合租5.0系列新品。据介绍，5.0系列新品是在征求广大租客意见，并在汲取过去产品优秀特质的基础上，从色调、空间布局、细节设计等多个方面进行了全新升级，更时尚，也更舒适。

　　据蛋壳公寓房屋产品研发部负责人介绍，本次新品升级，蛋壳公寓共推出了6种房间风格，满足广大租客对于实用性、舒适性、安全性及个性化等方面的要求，力争让5.0系列新品成为年轻人喜欢并且认同的“家”。

　　懂得年轻人，从给他一个喜爱的“家”开始

　　对于年轻人而言，在匆忙的都市生活中，家不仅是“充电”的能量场，更是治愈心灵的庇护所。在这里，既可以享受独处的自由，也可以体验群聚的欢愉。

　　一款长租公寓产品，是否符合年轻人对于实用性、舒适性、安全性及个性化的要求，就成为它是否是一款成功产品的关键。

　　蛋壳公寓房屋产品设计师们，根植于年轻人的生活和精神状态，从他们的现实需求出发，经过数月的调研和试验，最终推出了这一系列新品。

　　蛋壳公寓房屋产品研发部负责人表示，跟之前的产品相比，5.0系列产品在设计理念和产品呈现上，均有所不同。具体而言，5.0系列新品做到了安全提升、功能丰富、舒适度提升、设计更贴心、环保再升级。

　　例如，此次5.0系列产品在房间色彩上，主要选择了被誉为最高级的“莫兰迪配色”，共有紫灰、黑莓、深海、雨季、运河、长石等多个风格，设计师们根据不同房源的朝向会涮取不同深浅的背景墙，平衡房间的采光度，不管租客选择朝南或是朝北的房屋，房间内的光线都可以保持一个很好的状态，柔和并且舒适。

　　“在设计这一色系时，我们在颜色中加入了一定比例的灰，看上去不张扬、不鲜亮，仿佛蒙上了一层薄雾，但自带一种高级感，给人平和自持、舒缓雅致的感觉，这种高级而温柔的颜色，正是年轻人的‘家’的颜色。”该负责人说。

　　此外，在功能和设计的诸多细节中，也体现着蛋壳公寓对于居住格调和生活品质的追求。

　　卧室作为租客们的私密空间，在此次5.0系列产品中，内含着不少实用的设计，比如衣柜增加的外部挂衣功能，巧妙的运用了衣柜的顶部空间，为租客们减轻不少挂衣、晾衣的烦恼；书桌上方增加的挡板和挂架，可以有效防止物品掉落，并满足用户对于书桌储物的需求。房间内还特别精选了在遮光方面，也远胜其他颜色的灰色窗帘，只为给每一个奋斗的年轻人更安心的睡眠。除此，很多家具的五金上也选择了拉丝金属，整体来看，特别适合追求高品质租住生活的都市白领。

　　值得一提的是，在公共区域的客厅中增设的储物架，分为上下两层，分别对应不同的储物场景，不仅合理的划分了公共区域空间，更同时满足了合租时每个房间对于公共区域独立储物的需求。

　　安全，是长租公寓的底线。在安全性设计上，全屋均使用E0级板材，并在有条件的房屋配备新风系统，保障室内空气质量。同时，采用石塑地板，绿色环保可再生，还具有防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、超强耐磨、超强防滑等功能。另外，床、书桌边角处均进行了倒角设计，时刻保障租客的居住安全，满足租户的健康需求。

　　以上种种，无一不体现出了蛋壳公寓房屋产品设计师们的匠心，以及对居住舒适性和安全性的极致追求。记者了解到，5.0系列新品发布后，将陆续在北京、深圳、上海等城市新开发房源中进行应用。

　　换新升级！2100多万粉丝网红“设计师阿爽”现场打call

　　与以往的新品发布不同的是，此次蛋壳公寓5.0系列新品发布，首次采用了抖音和蛋壳自己的直播间双平台直播的形式，由“家居设计一姐”，在抖音上拥有2100多万粉丝的网红设计师阿爽、蛋壳公寓5.0系列产品主案设计师和蛋壳主播“小方”共同出镜，与直播间的粉丝们实时互动，为大家进行详细讲解，回答大家关心的问题，还配有红包雨、抽奖等形式答谢宝宝们对蛋壳公寓5.0系列新品的关注 。在短短一个小时的直播里，吸引了数万人观看。

　　此外，在直播间内，蛋壳公寓还拿出了丰厚的礼品回馈给广大粉丝。除了多轮红包外，还发放了租房代金券、蛋壳青春大礼包等，吸引了不少年轻租客的积极互动。

　　“不管是买房还是租房，都要时刻保持对生活的热爱，努力提升生活品质，这样才更有动力奋斗 ！”在阿爽看来，蛋壳公寓5.0新品色彩更加丰富，更加清爽舒适，无论设计还是居住体验上，都更加符合年轻人的要求，居住在这样的房间也能极大提高生活的幸福感。

(责编：许维娜、毕磊)
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