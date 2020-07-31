《参事讲堂》聚焦中小微企业发展 探讨财政政策如何加力提效

人民网北京7月31日电（记者夏晓伦 实习生金雨思）近日，2020年第一期《参事讲堂》在国务院参事室举行。本期讲堂由国务院参事、中央财经大学原税务学院副院长刘桓主讲，国务院参事室特约研究员、财政部政府采购管理办公室原主任娄洪，华夏新供给经济学研究院院长、财政部原财政科学研究所所长贾康参加研讨，重点围绕“积极的财政政策如何加力提效保障中小微企业健康发展”展开了探讨并提出建议。

《参事讲堂》以“参天下之大事，讲民生之文章”为宗旨，每期将分别邀请国务院参事、国务院参事室特约研究员以及政企学研权威人士，紧紧围绕党和国家重大政策、重大事件、重大民生关切等方面，为公众提供权威分析和解读。

刘桓：要注重财税政策与金融政策之间的互动配合

关于中国未来财税体制的政策，刘桓作出了两点判断。他首先表示，我国运用频率较高的减税政策空间近乎达到上限，未来持续的减税政策会使中国的财政收入及规模受到很大的影响。因此，刘桓强调，未来我国需要更多地关注且发挥政府财政等相关政策的作用。

其次，刘桓提出：“我们要重新构建鼓励中小微企业发展的政策框架体系。尤其要重视发挥财税政策与金融政策之间的互动和配合，为企业造出更加灵活宽松的经营环境。”

对此，刘桓表示，财政手段的应用需要更加多元化，并同时列举了三条应对措施：“第一，政府应以贴息的方式向商业银行发行一定额度的中小企业中短期融资债券，所筹资金以零利率或低利率用于特定的中小企业的科技创新、技术开发、市场推广等过程中的资金有偿使用；第二，政府需拨出一定数量的财政资金，发放职工的部分工资。最后，应适当调整和降低政府的采购门槛，让中小微企业能够公平参与招标投标，给他们更多的市场机会。”

谈到财税政策与金融政策的组合协调，刘桓提出了三点建议。他提出免征商业银行在承销中小企业中短融资债券时所产生的收益增值税，并将企业所得税减半，以鼓励商业银行通过自身的信贷政策与行动来支持中小微企业的积极性。除此之外，刘桓建议有关部门尽快制定中小微企业融资担保的办法，由政府替企业担保，允许还本付息较为困难企业的贷款推迟二至三年归还，以避免企业因银行抽贷而破产。同时，政府可筹资将贷款递延期间所支付的利息拨给银行，以确保金融企业正常运转。

最后，关于众多企业在回款过程中所面临的银行承兑汇票积压问题，刘桓提议，开展允许企业以承兑汇票抵缴部分税款、缓解因应收账款过多而造成的企业资金流转困难的试点。然而，刘桓强调：“这个办法在很大程度上突破了我们现有政府、银行、企业的融资理财方式。因此，在开始阶段，试点范围要小，对象选择要慎重，推行步伐不宜过快。”

娄洪：适当调整政府采购门槛 为中小微企业在价格评审方面提供支持

关于在中小微企业参与政府采购方面的支持，娄洪给出了三个方面的具体建议。

首先，政府给予中小微企业的预留份额应该更完善、可操作、可实施。他指出，政府应将为中小微企业预留的各部门预算、以及无法给中小微企业的采购内容进行明确公示，让社会与企业知情。

第二，政府应在价格评审方面为中小微企业提供优惠。他举例，部分非针对中小微企业的采购，应在过程中为中小微企业的报价给予一定价格的扣除，并按照扣除后的价格参加评审，“为避免中小微企业在合法经济利益上的损失，政府应按照原先的报价，在其中标之后的成交价格中偿还之前所扣除的部分。”

第三，政府还可以鼓励大中型企业与小微企业的合作，并在资金支付方面，缩短小微企业的支付期限，提高预付款比例。

同时，娄洪还指出：“现在政府采购体系里的投诉救助机制，在出台公布之后可对企业进行公正、有效的保护。现在财政部门对投诉的受理，在社会上是信誉度非常高的。只要政策出台了，整个社会的监督和实施机制还是比较可靠的。相信我们的期待在这个方面会得到更好的完善和回应。”

贾康：将深化改革、优化结构等政策有效衔接 为中小微企业减负

贾康对财政政策和货币政策在宏观调控中的配合与分工进行了分析，他表示：“货币政策更多要承担总量调节的任务，更多要处理市场银根的松紧，流动性的供给；财政政策在配合货币政策调节总量的同时，要注意发挥它不可替代的优化结构的功能，要有区别对待。”贾康强调，在为中小企业减税降费时，应该将视野落在实际的全景图上。他指出，在现实生活中，企业所感受到的负担不仅包含现有的18种正税，还有很容易形成压力的“五险一金”和其他行政性收费。因此，应当在政策推进过程中注意“五险一金”、行政性收费等给企业带来的负担，通过多个层面改革措施的相互结合与呼应，切实为中小微企业减负。关于营商环境的打造，贾康指出，在个别政府部门，仍然存在着形式主义、官僚主义等导致的懒政、为官不为现象。那些“需要政府给出态度、指导”以及“政府不审批就不能动的”的事情，往往给企业造成了过多的时间成本。因此，应将深化改革与减轻企业负担、优化结构等政策有效衔接，为企业做好服务，克服由于懒政现象给企业带来的隐性负担。

除此之外，贾康从专业研究者的角度对我国当前的中小微企业财政支持政策进行了分析与建议。针对财政资金使用中的放大效应，他表示：“财政运用的是有限的公共资金，要努力追求资金使用中的效率，并结合政策性金融概念之下的财政贴息、PPP等方式进行机制创新，在实际生活中进一步总结经验。”最后，贾康指出，现在的贴息政策是非常时期的非常之策，在实际操作中，这一政策也面临着挑战，即如何把优惠的贷款支持，客观公正地落实到中国几千万个中小微企业身上。

(责编：毕磊、夏晓伦)