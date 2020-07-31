上半年国内家电市场零售额3365.2亿元

人民网北京7月31日电（记者毕磊）7月30日，在中国家用电器研究院指导下、全国家用电器工业信息中心发布了《2020年中国家电行业半年度报告》（以下简称“报告”），报告显示，2020年上半年，我国家电国内市场零售额累计3365.2亿元，同比下降18.4%。

另据海关总署数据显示，上半年家电（空调、冰箱、洗衣机部分厨房家电和生活电器）累计出口额为1870亿元，同比增长率为4.2%；液晶电视出口额378亿元，同比下降10.7%。

具体到各家电品类细分市场，可谓有喜有忧。传统家电中，彩电在价格下降和规模萎缩的压力下负重前行，显示技术和大屏趋势不减；白电产品中，空调产品二季度销售弥补前期差额，但后期压力颇重，冰箱、洗衣机产品整体规模尚算稳定，亟待替换需求的快速释放，而一些新兴品类，如干衣机因迎合了“懒人经济”和衣物护理、免熨烫等品质消费需求，市场规模迅速扩张。

全国家用电器工业信息中心执行副主任吴海涛表示，二季度以来，我国在积极高效的防疫措施之下，经济生活得以逐步恢复，重要经济指标持续向好，消费复苏节奏加快，家电市场整体呈现出回暖趋势。他表示，当前家电行业整体业绩释放的背后有两类需求在推动，一是宏观经济推动需求的快速释放，另一类是消费升级推动的持续性的需求提升。他认为，未来机会更多的是来自消费升级的推动。

全国家用电器工业信息中心研究部部长宋敬学在解读家电行业半年报时表示，虽然整体看，上半年我国消费市场受到冲击，但新的消费趋势和形态也得以凸显，具体到各家电品类细分市场呈现有喜有忧的特点。传统家电中，彩电在价格下降和规模萎缩的压力下负重前行，显示技术和大屏趋势不减，5G+AIoT带来未来智慧畅想；白电产品中，空调产品二季度销售弥补前期差额，但后期压力颇重，冰箱、洗衣机产品整体规模尚算稳定，亟待替换需求的快速释放，而一些新兴品类，如干衣机因迎合了“懒人经济”和衣物护理、免熨烫等品质消费需求，市场规模迅速扩张；二季度厨卫产品需求持续释放，行业复苏趋势明显，健康、消毒和集成化需求加大；生活小电产品依靠灵活的销售方式、不断创新和细化的产品功能，市场规模保持小幅上涨。

此外，在疫情防控常态化背景下，线上推广、线上获客、线上服务以及今年异常火爆的直播带货都将成为企业的主要营销手段。新型消费发展提速，深刻影响着商业模式、业务形态等方方面面，品牌商和零售商正朝向互联网化和数字化加速转型，零售行业也正逐步形成“大开放、大链接”的生态格局。

(责编：毕磊、夏晓伦)