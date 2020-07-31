发改委：三方面考虑赋予双创示范基地推进融通创新的重点任务

人民网北京7月31日电（许维娜）国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》（以下简称《实施意见》）。国家发展改革委负责同志就《实施意见》有关问题回答了记者的提问。

有记者问：《实施意见》突出强调了融通创新，提出不少新举措是基于什么考虑？

国家发展改革委有关负责人表示，《实施意见》要求示范基地提升协同联动发展水平，树立融通创新引领标杆，这是我国创新创业创造环境发生深刻变化的客观要求。赋予示范基地推进融通创新的重点任务，主要基于以下三方面考虑：

一是融通创新是创新发展的重要支撑。党的十九届四中全会提出，要弘扬科学家精神和工匠精神、支持大中小企业和各类主体融通创新，这是实施创新驱动发展的关键所在。“融通创新”是创新发展的应有之义。示范基地需要发挥创业生态优化、创新资源汇聚、创业主体集聚、创新人才多元等优势，以“融通创新”为突破口，强化平台功能，促进协同创新，实现产业链、供应链、创新链融通，引领形成创新发展的新格局。

二是融通创新是制度创新的重要环节。“融通创新”是深化改革创新的关键环节，需要实施体系化突破。示范基地可以利用自身体制机制灵活的优势，聚焦“融通创新”体制机制问题，突出系统集成和协同高效，破除创新主体、产业、区域、政策融合和创新要素流通瓶颈，推动相关制度更加成熟更加定型，提升国家创新体系整体效能。

三是融通创新是创新创业的重要抓手。近年来，创新创业环境持续改善，创新创业主体日益多元，各类支撑平台不断丰富，创新创业社会氛围更加浓厚，创新创业理念日益深入人心，为促进经济增长提供了有力支撑。“融通创新”是双创高质量发展的重要推动力，需要强化协同联动，树立引领标杆。示范基地要以“融通创新”为抓手，进一步构建大中小企业融通创新生态、产学研融通创新创业体系，增强创业带动就业和科技创新支撑能力，激发市场主体活力，提升产业基础能力和产业链现代化水平，加快推动创新创业高质量发展。

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