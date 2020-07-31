发改委：“四个强化”推进双创示范基地各项措施落实落地

人民网北京7月31日电（许维娜）国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》（以下简称《实施意见》）。国家发展改革委负责同志就《实施意见》有关问题回答了记者的提问。

有记者提问：《实施意见》要求示范基地开展全面创新改革试点，并分类部署了试点任务，下一步如何落实落地？

《实施意见》明确要求，聚焦创新创业制度的成熟定型、把制度优势转化为治理效能，组织有条件的示范基地参与全面创新改革试点示范。国家发展改革委表示，下一步将与有关部门、地方加强统筹联动，协调指导示范基地分类推进改革试点，实施重点突破，加快形成制度性成果，成熟一批推广一批。

一是强化统筹部署。结合示范基地的不同功能定位，进一步明确改革试点任务。初步考虑，拟支持区域示范基地重点开展包容创新制度化探索，企业示范基地强化创新转型改革试点，高校和科研院所示范基地强化科技成果转移转化机制创新。及时发现和解决改革试点中的突出问题。

二是强化政策保障。研究推动示范基地落实改革任务的具体措施，赋予先行先试权限。鼓励地方结合示范基地的改革试点任务，出台有针对性的政策措施，加强项目、资金、人才和服务等对接或支持。对改革试点取得突破成效的示范基地给予表扬激励，并以适当的形成进行推广宣传。

三是强化主体责任。督促示范基地建立完善组织体系，细化改革试点任务的实施方案，分项目、分类别明确改革任务的时间表、路线图、责任人，确保每项改革任务均落实到具体主体。按照成熟一个，推动一个的原则，稳步推进改革试点工作有序开展。

四是强化成果推广。加强对示范基地参与改革试点工作的监督检查和第三方评估。组织有关方面及时总结提炼改革试点过程中取得的有影响、含金量高、可复制的重要成果，推进形成全国层面政策性和制度性安排，推动创新治理体系更加成熟，加快提升创新治理现代化水平。

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