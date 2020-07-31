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发改委：着力抓好“三个一批” 推进双创示范基地对外开放合作

2020年07月31日14:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月31日电（许维娜）国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》（以下简称《实施意见》）。国家发展改革委负责同志就《实施意见》有关问题回答了记者的提问。

有记者提问：《实施意见》提出将双创示范基地打造成为全球化创业的重要节点，是出于何种考虑？下一步推进示范基地对外开放方面会有哪些具体举措？

国家发展改革委有关负责人表示，创新创业国际化是全球化的发展趋势，是扩大改革开放的重要举措，也是推进创新创业高质量发展的重要抓手。《实施意见》提出要将示范基地打造成为全球化创业的重要节点，是顺应全球化发展大势的客观要求。概括来讲，主要基于三方面考虑：

一是发挥创新创业国际化名片作用。近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业已成为一张闪亮的国际品牌。第71届联合国大会将双创理念写入决议，获得国际社会的广泛认同。中外创新创业合作日益频繁，联系日益紧密，比如自2017年双创活动周首次走出国门以来，海外周活动依托各社会组织自主开展，已累计组织活动近220场，涵盖4大洲30余个国家，示范基地在其中扮演了重要角色，较好地展示了中国创新创业开放合作的国际形象。

二是发挥创新创业国际化平台作用。示范基地涵盖了区域、高校、院所、企业等各个类型，是我国创新创业活动最具活力的集聚区，已经形成了若干国际创新创业合作“高地”。比如，国内有的孵化企业已在美国、英国、俄罗斯和马来西亚等超过20个国家的全球创新节点城市地区建立了孵化器或科技园；上海杨浦区承接了多个国际创新创业组织、跨国企业建设的海外研发机构，建立了协同支持初创企业的工作机制。示范基地已成承担国际创新创业合作的重要载体。

三是发挥创新创业国际化生态作用。中国的创新创业创造离不开世界，世界的创新创业合作需要中国。2019年，我国营商环境全球排名大幅跃升15位，达到第31位，正逐步形成吸引国际创新资源的良好国际化生态。示范基地加速打造创新创业生态圈，成为国际化的重要平台，比如一些跨国企业在北京、重庆、成都、西安、上海等地建立孵化器，帮助初创企业快速发展和传统企业转型升级。同时，我国创业企业走出去意愿逐步加强，很多新兴领域中小企业选择优先开拓国际市场，融入全球化发展网络。

上述责任人指出，下一步，推进示范基地对外开放合作，将着力抓好“三个一批”。

一是打造一批对外开放的创业孵化载体。通过建设国际创业孵化器、打造跨国创新中心、离岸创新创业基地等海外平台载体，为我国初创企业走出去提供平台载体和精准化服务，整合国际国内创新资源，提高创业项目海外孵化成功率。

二是实施一批国际创新创业务实行动。通过双创周“海外活动周”等平台，举办帮助中小企业走出去的系列专项行动，加强与海外孵化器、国际创业组织和服务机构合作，创新金融支持方式，为本土中小企业“走出去”拓展合作提供支撑。

三是提供一批优质高效的创业服务。支持示范基地打造国际一流创新创业营商环境，吸引国际创新创业资源在示范基地的集聚。通过国际合作产业园、海外创新中心、国际创新赛事等平台，支持示范基地开展多双边创新创业合作，为有意愿来华创新创业的团队、组织、企业提供优越条件。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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