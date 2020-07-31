半年报成绩喜人 水发集团派思股份营利双增

7月30日晚，派思股份公布2020年上半年企业年报。1-6月，公司实现营业收入30,719万元，同比增长108.24%，实现归属于母公司股东净利润1,002.93万元。公司业绩在连续亏损5个季度后，实现了单季度盈利并实现半年度扭亏为盈。随着燃气设备订单日趋饱满、鄂尔多斯LNG液厂满负荷生产，公司克服上半年经济形势的不确定性带来的影响，实现逆势增长，展现出强劲的发展态势。
作为省属一级国有企业，水发集团通过资源整合，为派思股份加快发展提了供坚强有力的后台支撑。5月，大股东水发众兴集团向派思股份子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资4.5亿元，用于提升鄂尔多斯派思能源的盈利能力。截至目前，鄂尔多斯派思液化天然气生产业务已经实现日进气量90万立方米，平均稳定日处理能力达到95万立方米以上，达到设计产能，实现满负荷生产，为提升派思股份业绩注入源源动力。
受到新冠肺炎疫情影响，上半年天然气行业发展放缓，但随着我国经济结构不断优化，能源“双控”考核趋严，作为清洁能源的天然气，在国家管网公司成立的条件下，在气源充足的机遇下，天然气行业在我国能源结构转型过程中将有无限可能。在此背景下，派思股份更是迎来了不可多得的发展良机，“上下同欲者胜、同舟共济者赢”，未来派思股份将不断优化公司治理结构，大力发展燃气设备和LNG液化天然气项目，加快城镇燃气和分布式能源建设布局，确保经营业绩稳健增长。
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