原标题：交行重庆市分行：多措并举 扎实推进金融精准扶贫

人民网重庆7月31日电 2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。一直以来，交行重庆市分行坚持总行部署，集中分行资源力量，加强结对扶贫力度，助力脱贫攻坚。截至今年2季度末，该行金融精准扶贫贷款余额合计5.9亿元。

交行重庆市分行党委书记、行长杨宁向酉阳县兴隆镇相关负责人了解情况。受访者 供图

党建扶贫 坚持“上门+线上”慰问模式

江津区柏林镇复兴村村民陈安仑是交行重庆江津支行对接扶贫对象，于2019年实现脱贫摘帽。今年4月16日，交行重庆市分行工会办党支部及江津支行党支部的党员们再次来到复兴村，为陈安仑送上米、面、油等慰问物资。同时，党员们带头购买复兴村村民家中鸡蛋、鸡鸭等农畜产品近1万元，通过实际行动鼓励贫困户劳动脱贫。

据了解，为全面贯彻脱贫攻坚任务，防控返贫风险，交行重庆市分行积极开展“党建＋精准扶贫”活动，坚持每月采取“上门走访+线上联系”模式开展慰问，及时掌握贫困户家庭生活状况，鼓励其自力更生、长效脱贫。

今年初，璧山区丁家镇新民村因为疫情影响导致农副产品积压和滞销。了解情况后，交行重庆璧山支行立即组队前往村里，为村民们送去口罩、酒精、消毒液等防疫物资，通过联系客户和协调食堂等方式替村民们解决了农副产品积压问题。

除此之外，交行重庆市分行还采取“党费扶贫”模式，全力助推脱贫攻坚工作，在巫山县两个行政村建设的党建示范活动室，目前均已建成投入使用。深度参与江北区政府（金融办）组织开展“万企帮万村，江北在行动”结对帮扶任务，前往重庆市酉阳县兴隆镇狮象村开展入户慰问活动，为贫困地区村民带上慰问品和生活用品。

捐赠+消费扶贫 促进贫困群众增收致富

“85后”范天喜是城口县鸡鸣乡金岩村人，专门销售在当地鸡鸣贡茶以及在山区里收集的山地鸡、中药材、中蜂、食用菌、腊肉等土特产。“我们这个地方，山高坡陡，雨多雪多，留不住人。”

考虑到当地交通不便，又没有销售平台，交行重庆市分行为村民们建立起了电商平台。得益于平台优势，范天喜的公司成立伊始，仅春节期间，网上就销售50余万元，全年线上线下共销售160余万元。按乡里建立的利益连接机制，企业每销售100元，就要拿出7元给乡集体经济组织，以帮助其他贫困户。目前，范天喜已被乡里作为重点扶植对象，树立为“致富带头人”，吸引更多年轻人回乡创业。

交行重庆市分行扶贫领导小组考察鸡鸣乡茶厂。受访者 供图

据了解，城口县鸡鸣乡是交行重庆市分行被指定扶贫地点。根据当地情况，交行重庆市分行多次召开扶贫专项工作会议，第一时间贯彻落实相关工作。在消费扶贫方面，该行采用“以购代扶”的消费扶贫方式，截至2019年末，该行购买了鸡鸣乡金岩村的农副产品近30万元；在捐赠扶贫方面，该行完成了鸡鸣乡金岩村电商平台扶贫项目20万元、3户贫困户危房改造项目10万元、金岩村党群服务中心配套项目（党建阵地和图书阅览室）20万元资金捐助。

除了对定点扶贫单位的帮扶，交行重庆市分行还积极完成总行下达的扶贫任务。2019年末，向山西省浑源县无偿引进社会帮扶资金50万元，超额完成向甘肃省天祝县引进社会力量帮助销售农副产品任务达118万元。

信贷扶贫 为企业惠农提供有力保证

一直以来，交行重庆市分行紧紧围绕国家关于精准扶贫、精准脱贫工作的要求及部署，加强信贷扶贫创新，通过供应链的产业模式，为企业的惠农政策实施提供了强有力的保证。

重庆恒都农业集团有限公司是一家肉牛产业化龙头企业，也是标准化供应链企业，其产业链与民生工程息息相关，为丰都县扶贫及区域经济作出重要贡献。据了解，该企业带动了当地20%以上农户参与肉牛产业，户均增收3000元以上，带动10000余贫困户脱贫摘帽。

重庆恒都农业集团有限公司牛棚。受访者 供图

了解到公司因业务发展需要信贷支持的情况后，交行重庆市分行快速响应，仅5个工作日内就完成资料收集到授信审批通过的全流程工作，给予企业综合授信额度1.7亿元。目前，该行已成功对恒都集团发放7000万元贷款，带动建档立卡贫困人口13户（含已脱贫享受政策）。

截至2020年2季度末，交行重庆市分行金融精准扶贫贷款余额合计5.9亿元。其中，对建档立卡标准的人口发放个人贷款1557笔，余额超4亿元；产业扶贫贷款余额1.9亿元，涉及企业12户，共建档立卡标准带动贫困人口108人，未脱贫人口19人。（胡虹、游晋宇）

(责编：许维娜、毕磊)