微众银行推出“微众企业+卡” 一站式管理多个账户

近日，微众银行联合中国银联正式推出了一张为小微企业定制的数字银行卡——微众企业+卡，以解决企业现金管理问题。小微企业主可在微众银行企业金融服务客户端“微众企业爱普APP”在线申请该数字银行卡，即可享受微众银行为中小企业推出的企业金融产品与特色服务。

据介绍，此次推出的微众企业+卡，支持一卡便捷管理公私账户，无论是企业经营对公使用的企业结算账户、还是法人代表的个人账户，让小微企业主一目了然、一站式管理日常经营常用的多个账户。

在此基础上，结合小企业经营所需，微众银行后续将在该卡内推出为小企业定制的便捷好用、场景化日常支付结算工具及组合服务。小微企业主可以通过使用该卡，灵活地满足企业日常采购、差旅、多场景下的便捷收付款、员工用款支出等需求，提升资金及财务管理的效率与专业性。

另外，持卡企业优先受邀参与微众银行企业+品牌系列活动，与行业大咖交流、对接丰富行业资源等，为企业的成长提供支持。

据悉，在做好“六稳”工作、落实“六保”任务的指引下，微众银行通过微众企业+卡发布了小微企业贷款降息、服务降费的专属计划，持卡用户可以通过开立及持续使用企业+卡，享受包括微业贷、微闪贴（在线银票贴现）等产品持续降息优惠，在支付结算上享受手续费优免、0账户管理费等服务。（牛广文）

(责编：许维娜、毕磊)