全国粮食和物资储备系统“双先”表彰暨经验交流视频会在京召开

人民网北京7月31日电（记者庄红韬）7月30日，全国粮食和物资储备系统“双先”表彰暨经验交流视频会在北京召开。会议认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署；隆重表彰全国粮食和物资储备系统先进集体、先进工作者和劳动模范，国家粮食和物资储备局“干事创业好团队”、“担当作为好干部”；回顾总结上半年工作，分析研判当前形势，部署下半年重点任务。国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋，认真传达了国家发展改革委党组书记、主任何立峰同志的重要批示。人力资源社会保障部党组成员、副部长张义全和国家粮食和物资储备局党组成员、副局长黄炜、梁彦分别宣读了有关表彰决定。国家粮食和物资储备局党组成员、副局长卢景波主持会议。局党组成员、副局长贾骞，局领导宋红旭、翟江临、颜波、李成毅出席会议。

会议认为，何立峰主任的批示高度评价了全系统工作成效和优良作风，对广大党员干部职工弘扬优良传统、借鉴先进经验、推动改革发展提出了明确要求，令人鼓舞、催人奋进，具有很强的针对性和指导性。大家表示，要用心领会把握，认真抓好落实。

会议强调，要深刻领会习近平总书记关于“我国社会始终保持稳定，粮食和重要农副产品稳定供给功不可没”和“手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理”等重要论断；深刻领会关于“保粮食能源安全”的重大决策；深刻领会关于“健全储备体系、提升储备效能”等重要部署。要提高站位、准确定位，在对表对标中明确方向路径；守正创新、锐意进取，在深化改革中加快转型发展；谋定后动、精准发力，在识变求变中开创新局面；直面问题、系统治理，在强基固本中坚守三条底线；抓好班子、带好队伍，在正风肃纪中创建模范机关。

会议指出，新时代需要榜样力量，新征程呼唤担当作为。希望广大党员干部职工，以受表彰的单位和个人为标杆，学先进、赶先进、争先进，求真务实，奋发进取，为粮食和物资储备改革发展做出更大贡献。要自觉对标看齐、强化使命担当，抢抓用好改革发展的难得机遇期；要乘势而为、改革创新，深入贯彻落实“两决定一意见”；要政治过硬、本领高强，在提素质强能力上狠下功夫。善于积势蓄势谋势，主动识变求变应变。要围绕统筹“两个大局”，着力增强粮食安全和物资储备安全治理的能力；强化忧患意识底线思维，着力增强防范化解风险挑战的能力；立足保国家粮食能源安全，着力增强育新机开新局的能力；突出实干实践实效，着力增强敢为人先、善谋实干的能力，坚决扛稳保障国家粮食和物资储备安全的重任。

会议要求，面对难得的改革发展机遇和复杂严峻的风险挑战，全系统要深入贯彻党中央、国务院各项决策，聚焦国家粮食和物资储备安全核心职能，突出“深化改革、转型发展”时代主题，坚守安全稳定廉政“三条底线”，全力以赴推动“两项改革”，加快推动立法修规进程，毫不放松抓好粮食收购和保供稳价，抓牢抓紧应急保障和安全生产，务必确保“两项考核”和监管执法实效，切实提高粮食和战略应急物资储备管理水平，强力推进重大项目建设，加快建设粮食产业强国，高质量编制“十四五”专项规划，积极争创模范机关。

会议现场，16名受表彰集体和个人代表作了经验交流发言。

全国粮食和物资储备系统先进集体、先进工作者和劳动模范代表，国家粮食和物资储备局“干事创业好团队”、“担当作为好干部”代表，会议特邀代表；人力资源和社会保障部国家表彰奖励办公室主要负责同志，国家粮食和物资储备局各司局、直属联系单位和垂直管理局主要负责同志在主会场参加会议。各省（区、市）及新疆生产建设兵团粮食和物资储备局（粮食局）领导班子成员和处室负责同志,各垂直管理局领导班子成员和处室负责同志,各地各单位受表彰人员在分会场参加会议。

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