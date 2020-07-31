苏宁易购上半年实现营业收入1182亿元

人民网北京7月31日电（记者毕磊）7月30日，苏宁易购发布2020年半年度业绩快报，上半年苏宁易购实现营业收入1182.43亿元，同比减少12.78%。

报告显示，1-6月苏宁易购实现商品销售规模为1941.55亿元，同比增长5.40%，其中线上销售规模同比增长20.19%，线上销售规模占比提升至69.43%。

受疫情期间，苏宁易购加快门店互联网化改造。报告期内，苏宁易购来自门店的推客订单同比增长113.80%。

品类经营方面，苏宁易购以家乐福中国为核心的大快消业务快速突破，1-6月快消、日百类商品销售规模同比增长106.70%。

会员运营方面，苏宁易购上半年新增注册用户数4683万，6月活跃用户数同比增长22.37%。截至6月30日苏宁易购零售注册会员数量达6.02亿。

线上开放平台方面，苏宁易购深化开放个性化推荐、智能营销工具、开放仓配服务等能力，赋能商户提升流量分发及转化效率，进一步提升平台商户商品丰富度。快报显示，上半年苏宁易购开放平台非电器品类商户占比稳定提升至87%，商户数量及活跃度也有较大提升，开放平台商品交易规模531.33亿元，同比增长63.71%，由此带来公司综合毛利率增加1.2%。

零售云方面，经过数字化赋能，苏宁易购零售云打破线上线下、店内店外区隔，形成“供应链+门店+社交电商”的新经营模式。数据显示，上半年苏宁易购零售云新开门店1563家，销售规模同比增长61.2%。

物流运营方面，截至2020年6月苏宁易购在44个城市投入运营58个物流基地。上半年，苏宁物流推进终端网点的合伙人机制，赋能末端物流节点，提高运营效率；聚焦仓配一体服务，加大对外开放，合作伙伴覆盖家电3C、家居家装、生鲜、百货、母婴、健身器材等多个品类，截止6月底对外开放仓储物业面积同比增长77.77%。

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