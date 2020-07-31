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京东集团战略投资供应链龙头企业利丰集团

2020年07月31日16:47  来源：人民网-财经频道
 

　　7月31日，京东集团与利丰集团宣布达成战略投资协议，推进双方在数字供应链和自有品牌等业务上的长期深度合作。

　　据悉，此次战略合作是京东集团在供应链、自有品牌和国际化布局的重要一步，未来可借助利丰集团全球供应链网络，叠加京东成熟的中国供应链体系以及数字化能力，形成优势资源共享，共同提供全球数字化供应链服务，助力京东一体化开放平台战略的实施。同时，利丰集团具备领先的自有品牌打造能力，可以完善京东在时尚家居品类的布局与品牌资源储备，协助京东打造国际化的自有品牌。

　　京东表示，双方在数字化转型方向上具备高度的战略协同性，京东拥有完善的数字化技术与丰富的线上线下零售资源，能够加速推动利丰集团的数字化转型升级，引领全球供应链服务。 在当前疫情冲击全球实体零售行业、全球供应链重构的大背景下，京东与利丰的合作更具深远战略意义。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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