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电商热点：网络直播营销活动新规将出 “消费促进月”活动9月启动

2020年07月31日17:09  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京7月31日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为加强网络直播营销活动监管，保护消费者合法权益，促进直播营销新业态健康发展，市场监管总局起草了《市场监管总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。网络直播营销中“刷单炒信”、网络主播欺骗和误导消费者、售卖假冒伪劣产品、发布虚假违法广告、价格欺诈等问题都将被查处。商务部将组织各地利用“金九银十”的传统消费旺季，举办2020年全国“消费促进月”活动。线上线下深度融合，进一步释放被抑制、被冻结的消费需求，为全年消费加速回补注入新动能。

　　1. 国家市场监管总局：将打击网络直播营销中“刷单炒信”问题

　　国家市场监管总局官网7月29日发布关于加强网络直播营销活动监管的指导意见（征求意见稿）。规范要求厘清网络平台经营者的法律责任，网络平台参与宣传推广时的法律责任，商品经营者的法律责任，网络主播的法律责任；严格规范商品或服务营销，严格规范广告审查发布，严格规范广告代言；依法查处电子商务违法行为，依法查处侵犯消费者合法权益违法行为，依法查处不正当竞争违法行为，依法查处产品质量违法行为，依法查处产品质量违法行为，依法查处食品安全违法行为，依法查处广告违法行为，依法查处价格违法行为。

　　2. 商务部：将组织电商平台等举办全国“消费促进月”活动

　　7月29日，商务部发布《关于做好2020年全国“消费促进月”活动筹备有关工作的通知》。2020年全国“消费促进月”活动整体命名为“百城万企促消费”，“百城”以常住人口在100万以上的城市，以及社会消费品零售总额和增速排名靠前的城市为主体；“万企”是由商务部组织各大电商平台，省级商务主管部门组织相关协会推荐的优质企业组成。

　　

(辽宁沈阳：网络直播带货节促消费)

　　3. 苏宁易购和微博达成深度合作

　　近日，苏宁易购与微博达成深度合作。双方将在明星娱乐、体育赛事、电子竞技等领域打通，展开内容生态以及商业转化的合作，并在用户链路上实现无感转化。据悉，基于由张艺兴、关晓彤、贾乃亮等组成的苏宁艺人矩阵，苏宁易购和微博将致力于实现内容+电商的深度融合。同时，双方将打造苏宁微博电竞专场，推出不同直播的场景。苏宁易购还将向微博输出供应链服务，商品整体接入微博小店。

　　4. 京东联合北京4家法院开展司法拍卖直播周活动

　　7月28日到8月5日，北京第二中级人民法院、北京第四中级人民法院、北京东城法院、房山法院4家法院将在京东拍卖举行4场司法拍卖直播，主要围绕住宅、汽车、艺术品、黄金、股权等拍品进行。7月31日，北京二中院将为京东网友直播拍卖住宅、住房用地、股权、黄金、手表等多元化资产。8月5日，房山法院更将携产权明晰的房产进行法拍直播，有意向的消费者可通过竞拍获得优质资产，自住投资皆可。

　　5. 淘宝直播上线“抗洪回血专区”

　　7月29日，淘宝直播“抗洪回血专区”上线，200多受损商家在淘宝找到“回血”的办法。淘宝直播相关负责人表示，这次淘宝直播联动了天猫、淘宝相关行业的力量，用最短的时间完成了商家的报名、筛选等工作，紧急开发上线页面，并给到抗洪专区专门的资源支持。现在，在淘宝app搜索“淘宝直播抗洪专区”就可以直达页面。

　　6. 拼多多上线首届“真香节” 拟用1亿现金进行定向补贴

　　7月29日，拼多多宣布启动首届“真香节”，平台将拿出1亿元现金，对被网友标注为“真香”的品牌商品进行定向补贴。此次拼多多上线的“真香节”延续了“实惠”与“乐趣”两大主题。其中拿出的1亿元现金补贴，对苹果、荣耀等智能手机、小米手环、苹果耳机等数码潮品进行了不限量补贴。

　　7. “花呗月月付”正式上线

　　7月30日，花呗对外宣布新产品“花呗月月付”正式上线，将为用户提供分月向商家付款、无任何手续费、少占用花呗额度的新服务。据介绍，目前花呗月月付采用的是邀约制，先向部分用户开放，8月份开始将加快邀请节奏。与花呗分期不同的是，花呗月月付按月付款，不会按订单总额占用花呗额度。

　　8. 腾讯将发布第三款直播产品：直享直播

　　腾讯即将发布一款新的直播产品“直享直播”， 这是继看点直播（也称腾讯直播）、微信小程序直播后，腾讯官方推出的第三款同类产品。新的“直享直播”由腾讯智慧零售团队研发，定义为“一站式私域直播带货工具”。直享直播为商家提供了直播商品管理工具“直享小店”。商家可以很方便创建直播商品、上下架管理，并实时同步至直享主播APP，也方便直播商家实时修改直播商品计划、商品信息等。

　　9. 北京互联网法院一审认定抖音侵害用户个人信息

　　7月30日，北京互联网法院对凌某某诉抖音案作出一审宣判，认定抖音App在未征得凌某某同意的情况下，对凌某某的个人信息进行处理，构成侵权。对此，字节跳动法务相关负责人表示，抖音上的用户通讯录信息是由用户授权上传的，抖音一直遵循相关监管机构对并表示，于网络运营者留存数据时间的要求。如果用户希望删除相关通讯录信息，可以随时联系我们进行处理。对于法院的一审判决，抖音会提起上诉。

　　10. 北京市金融局：外省市网络小贷不得在京开展线下业务

　　7月30日，北京市金管局发布“关于外省市互联网（网络）小额贷款公司在京开展线下业务的风险提示”（下称“风险提示”），强调外省市互联网（网络）小贷公司不得在北京市开展线下小贷业务。

　　风险提示指出，北京市金管局近期发现部分外省市互联网（网络）小贷公司与第三方助贷公司合作在北京市变相开展线下业务，存在不当营销宣传、转移责任等风险隐患，极易引发群体性事件。一经发现，北京市金管局将采取相应措施，并将相关情况通报公司注册地监管部门。

　　【媒体观察】

　　1. 新华网：从“秀场”到“带货”，电商直播的春天是否已到来？

　　随着近几年电商直播的兴起，直播行业逐渐走向分化。区别于此前以才艺表演、电子竞技等为主要展示内容的秀场直播，电商直播强大的变现能力使其迅速成为各大平台的新宠儿，各路资本迅速进入了“跑马圈地”模式。由于监管往往具有滞后性，规范行业应当率先从平台着手，加强技术倾斜力度，着重针对消费者和商户反映较多的流量造假、商品质量问题等，加强流量监测以及商品溯源技术支持，为消费者以及从业者提供保障，给“快跑的马尽早套上缰绳”。

　　2. 上市公司跑步入场“直播带货” 流量虚火难掩高退货率

　　上市公司希望自己的产品通过直播能够更有效、清晰地传递给消费者。今年一季度受疫情影响，不少公司销售量下滑，通过直播卖货能够快速地将业绩提升，也是一种好的方式。因此，上市公司通过直播带货这种模式还会持续，怎么把产品卖得更“有趣”？需要好好探索。 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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