财政部：瑞幸咖啡虚增收入21.19亿 占对外披露的41.16%

人民网北京7月31日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，依据《中华人民共和国会计法》，财政部组织力量，自5月6日起对瑞幸咖啡公司(Luckin Coffee Inc.)境内2家主要运营主体瑞幸咖啡(中国)有限公司和瑞幸咖啡(北京)有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构23家。截至目前，检查基本完成。

检查发现，自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元(人民币，下同)，虚增收入21.19亿元(占对外披露收入51.5亿元的41.16%)，虚增成本费用12.11亿元，虚增利润9.08亿元。

下一步，财政部将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。

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