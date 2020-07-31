北京市西城区召开贯彻落实《北京市街道办事处条例》视频培训会

法制网讯：为进一步贯彻落实好《北京市街道办事处条例》，7月29日下午，北京市西城区区委社会工委区民政局组织召开西城区贯彻落实《北京市街道办事处条例》视频培训会。区委组织部、区委编办、区政府办等22个委办局同志在主会场参会，街道和社区的同志在各街道分会场参会，全区共计700余人参加了会议。会议由区委社会工委区民政局孙廷俊同志主持。

前期，区委社会工委区民政局征求了各街道和相关单位的意见，根据需求，确定了本次培训的主题为“职权下放和力量下沉立法目的及带来的变化和应对”。培训会邀请了北京市人大常委会社会建设综合办公室主任李放作为主讲嘉宾。

李放主任从《条例》制定的背景、框架设计、重点内容、工作建议几个方面对《条例》进行了深入解读，重点围绕《条例》实施以来的新情况和主要问题、如何理顺部门和街道条块关系、力量下沉的新方向等内容进行讲解。帮助各相关部门和街道对《条例》特点及内容进行梳理，使基层能够深刻掌握新时代街道和社区工作的新要义、新任务，进一步开展好各项工作。

最后，孙廷俊同志按照区领导要求，对近期工作做出三点提示：一是各街道要结合落实《街道办事处条例》做实大部制改革。要做实街道社区党建工作协调委员会，提高街道社区党组织资源整合和统筹协调能力;要加大改革力度，探索一委七办三中心科学运行机制，真正实现大部制建设从物理整合到“化学变化”;要高位谋划和设置全响应街区治理中心，做强决策、管理、服务、防控、评价功能。二是进一步推动落实对街道的七项赋权，更好地规范和保障街道依法履行对辖区开展公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，切实做强街道、落实服务街道的职责。推动人、财、物和政策向街道倾斜，全面提升街道抓党建、抓治理、抓服务的领导能力。三是进一步强化综合行政执法权下放的成效，确保权力“放得下、接得住、管得好”。区相关部门要靠前一步，“扶上马，送一程”主动服务;各街道要主动承接相应工作任务，把条例学清、把文件吃透、把工作做细，确保有效衔接，顺利组织开展好地区的综合行政执法工作。（孙安清）

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