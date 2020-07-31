北京市西城区召开贯彻落实《北京市街道办事处条例》视频培训会

法制网讯：为进一步贯彻落实好《北京市街道办事处条例》，7月29日下午，北京市西城区区委社会工委区民政局组织召开西城区贯彻落实《北京市街道办事处条例》视频培训会。区委组织部、区委编办、区政府办等22个委办局同志在主会场参会，街道和社区的同志在各街道分会场参会，全区共计700余人参加了会议。会议由区委社会工委区民政局孙廷俊同志主持。
前期，区委社会工委区民政局征求了各街道和相关单位的意见，根据需求，确定了本次培训的主题为“职权下放和力量下沉立法目的及带来的变化和应对”。培训会邀请了北京市人大常委会社会建设综合办公室主任李放作为主讲嘉宾。
李放主任从《条例》制定的背景、框架设计、重点内容、工作建议几个方面对《条例》进行了深入解读，重点围绕《条例》实施以来的新情况和主要问题、如何理顺部门和街道条块关系、力量下沉的新方向等内容进行讲解。帮助各相关部门和街道对《条例》特点及内容进行梳理，使基层能够深刻掌握新时代街道和社区工作的新要义、新任务，进一步开展好各项工作。
最后，孙廷俊同志按照区领导要求，对近期工作做出三点提示：一是各街道要结合落实《街道办事处条例》做实大部制改革。要做实街道社区党建工作协调委员会，提高街道社区党组织资源整合和统筹协调能力;要加大改革力度，探索一委七办三中心科学运行机制，真正实现大部制建设从物理整合到“化学变化”;要高位谋划和设置全响应街区治理中心，做强决策、管理、服务、防控、评价功能。二是进一步推动落实对街道的七项赋权，更好地规范和保障街道依法履行对辖区开展公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，切实做强街道、落实服务街道的职责。推动人、财、物和政策向街道倾斜，全面提升街道抓党建、抓治理、抓服务的领导能力。三是进一步强化综合行政执法权下放的成效，确保权力“放得下、接得住、管得好”。区相关部门要靠前一步，“扶上马，送一程”主动服务;各街道要主动承接相应工作任务，把条例学清、把文件吃透、把工作做细，确保有效衔接，顺利组织开展好地区的综合行政执法工作。（孙安清）
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】