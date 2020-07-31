590亿打造上海旧区改造和城市更新标杆项目

黄浦区是上海旧区改造任务最重的区之一。建国东路旧改项目位于黄浦核心区域，北邻新天地、东接老城厢，项目占地面积约 14.75万平方米，建筑面积约30万方，用地性质为住宅、商办及公共绿地，预计涉及8500户、约4万人口搬迁，是黄浦最大的成片旧里区域。

建国东路旧改项目改造面积庞大、区域人口众多，还涉及文保建筑年久失修等问题，对参与企业在资金实力、综合城市运营能力、技术要求、企业社会责任都有极高的要求。

7月29日上午，中海企业发展集团有限公司与上海市黄浦区人民政府签订合作框架协议。根据协议约定，由中海地产对黄浦区建国东路67-71街坊历史风貌保护及城市更新项目五幅土地进行开发建设。该项目总投资额达590亿元，是公司发展历史上投资规模最大的项目。战略合作框架协议的签订，展现了中海积极主动融入上海旧区改造攻坚战，坚持以人民为中心的发展思想，积极推进旧区改造，形成合力，全力配合上海市打好旧区改造攻坚战，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

城市更新通常要面临妥善安置搬迁人口、重塑版块价值的重要使命。在建国东路旧改项目上，还要面对文保建筑“修旧如旧”、城市肌理恢复“原汁原味”的挑战。项目区域内还包括巴金故居、上海美术专科学校旧址、荣金大戏院、特色里弄建筑等共13 处文物保护点，对保护城市肌理、传承好历史文脉、留住城市记忆具有重要意义。

中海地产1992年进入上海，积极参与上海城市更新工作，以斜三地块为起点，在黄浦区先后开发海华花园、海兴广场、海丽花园、海丽大厦、海悦花园、中海国际中心、中海建国里共7个项目，对版块有着深厚的了解和开发经验。

除黄浦区外，普陀区红旗村项目是中海在上海的又一大城市更新作品。中海在2018年和2020年先后两批次获取普陀红旗村七幅土地，红旗村项目规划总面积近100万平米，涵盖办公、商业、文娱、住宅等多种业态，将助力真如副中心打造为连通长三角一体化的“西大门”，激活真如版块，呈现良好的营商环境。

未来，建国东路旧改项目规划将兼具本地特色和国际视野，真正让老旧街区“变新”“变活”，更好促进城市功能升级和城市发展。项目将打造为市民真正喜爱的活力街区与上海新地标，成为中海地产在一线城市的城市更新样本，为城市高质量、可持续发展释放更多新空间。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)