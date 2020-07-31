8家千万级机场精准扶贫专卖店开业 助力打赢脱贫攻坚战

人民网北京7月31日电 （记者乔雪峰）7月31日下午，首都机场集团公司（以下简称“集团公司”）8家千万级机场的精准扶贫专卖店同步开业，助力新疆于田、策勒“两县”如期打赢脱贫攻坚战。集团公司党委书记宋胜利出席扶贫产品专卖店“云开业”暨授牌仪式并讲话。

宋胜利指出，新疆于田、策勒“ 两县”是民航局定点帮扶的国家级深度贫困县，也是今年国务院扶贫办公布的52个尚未脱贫的重点帮扶县之一，帮助“两县”高质量完成脱贫攻坚任务，对于全国如期打赢脱贫攻坚战有着重要意义。

宋胜利表示，当前，全国疫情形势依然严峻复杂，为打赢疫情防控和脱贫攻坚这两场硬仗，一要攻坚克难，坚决完成扶贫任务。各单位一定要再接再厉，按照年初集团公司党委确定的分工表、路线图，咬定目标不松劲，狠抓攻坚不懈怠，一鼓作气毫不松懈地完成好各项扶贫任务。二要多措并举，不断巩固扶贫成果。要按照民航局在定点扶贫工作推进会上提出的“四个坚持”的要求，进一步抓好扶贫工作创新，努力打造机场消费扶贫特色品牌。三要巩固发展，持续强化党的领导。各级党委一定要履职尽责、不辱使命，帮助建立稳定脱贫长效机制，在接续帮扶新疆“两县”持续发展，推进新生活、新奋斗上出实招、见实效。

截至目前，全集团扶贫投入超过2600万元。尤其在消费扶贫方面，充分发挥特有的平台优势、购买力优势和专业优势，开展以购代捐、以买代帮和“扶贫产品进机场”等活动。据了解，全集团今年已采买新疆扶贫产品超过1200万元，商贸公司建立了“专店+专柜”结合的展销形式，选取航站楼内主流程区域，打造了8个扶贫产品专门店、27个专柜的扶贫商品展销平台，覆盖集团公司旗下8家千万级以上机场，助推扶贫产品“走出新疆、进入国门、面向世界”。

此外，首都机场、大兴机场、天津机场、南昌机场、长春机场、呼和浩特机场、哈尔滨机场和石家庄机场等8家机场分别向商贸公司扶贫产品专卖店授牌。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)