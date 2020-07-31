深圳金融科技创新监管试点首批创新应用正式公示

人民网北京7月31日电 （孙阳）近日，深圳金融科技创新监管试点工作组在广泛征集项目的基础上，对外公示深圳市首批4个创新应用。据介绍，首批创新应用涉及商业银行、征信机构、科技公司等，涵盖人工智能、区块链、大数据、可信执行环境（TEE）等多种先进信息技术，突显金融普惠、技术示范和风险可控三大特性。

去年以来，为深入推进创新驱动发展战略，贯彻落实《金融科技（FinTech）发展规划（2019－2021年）》（银发〔2019〕209号文印发），结合中国特色社会主义先行示范区和国际科技创新中心建设，在人民银行总行的支持和指导下，深圳有序推动金融科技创新监管试点，旨在通过实施一批金融科技创新应用项目，探索更具穿透性、专业性的新型创新监管模式，赋能金融提质增效，着力提高金融服务实体经济能力。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，此次深圳金融科技创新监管试点首批创新应用公示，是深圳市加速推进金融科技创新监管试点工作，推进落实创新驱动发展战略，探索设计包容审慎、富有弹性的创新试错容错机制的又一步跨越，有利于助推深圳“中国特色社会主义先行示范区”和“国际科技创新中心”建设，充分发挥深圳金融科技高地的示范作用，从而为中国金融业转型升级助力。

聚焦金融普惠 提升服务质量

2020年5月，深圳市金融科技创新监管试点工作启动；7月，深圳市首批4个创新应用正式向社会公示。记者了解到，此次公示的4个创新项目，具有“金融普惠性、技术示范性和风险可控性”三大特点。

在首批创新应用中，就有多个项目合理运用金融科技手段，完善产品供给、优化信贷融资服务和增强信用服务支撑作用，使金融科技创新成果更好惠及百姓民生，推动实体经济健康可持续发展。

例如，前海微众银行和中国银行深圳分行的“基于区块链的境外人士收入数字化核验产品”项目，基于前海自贸区政务数据，通过区块链、数据分析技术，将税务和人才补贴等数据加密上链存证，实现深圳就业境外人士薪酬信息真实性的非接触式验证，方便境外人士银行网点快捷办理购汇及汇出业务，有效提升用户体验和银行风控水平。

而中信银行信用卡中心和华为公司的“基于TEE解决方案的智能数字化信用卡”项目，通过手机TEE、安全网络通道、图像识别等技术手段实现非接触“三亲”，打造“人工智能+银行座席人工面签”的智能数字化发卡模式，为客户提供安全便捷、智能高效的信用卡服务。

招商银行“基于智慧风控的面向产业互联网中小企业融资服务”项目则运用大数据、机器学习、图深度学习技术，构建金融与商业双维度风控模型，打造智能风控平台，与尽职调查、贷后管理等线下风控环节相结合，应用于面向产业互联网的中小企业融资场景，有效提高银行对中小企业的风控能力和服务效率，助力信贷业务快审快贷，解决中小企业融资难、融资贵问题。

“百行征信信用普惠服务”项目,采用大数据和机器学习技术，丰富信息主体的信息维度和覆盖面，提高征信机构对金融机构的信息输出能力，打造更精准、更完善的信用评估体系，既有助于全面准确评估金融消费者和小微企业的信用状况和风险，又有助于金融机构提高风控水平，降低风险信息获取成本。

国家金融与发展实验室副主任曾刚指出，通过启动金融科技创新监管试点工作，有助于通过科技创新提升金融服务质量与效率，为百姓提供更安全便捷、智能高效的产品，也为市场主体提供更有针对性、更完善全面的服务。

“举例来看，疫情影响下，非接触式服务正在成为金融机构的转型方向。通过金融科技的赋能，正可以解决传统模式下申请验证流程耗时长、手续繁琐、来回跑路和多方开具纸质证明材料等痛点。”曾刚说。

立足技术示范 推动聚合引领

从本次深圳金融科技创新监管试点的申请机构来看，首批创新应用主体很具代表性。

其中，百行征信是目前国内唯一一家拥有个人征信牌照的个人征信机构，对央行征信发挥补充作用，满足日益强大的互联网金融需求；微众银行作为国内民营科技银行，发明专利申请量位居全球银行业前列；招商银行以打造“金融科技银行”为目标，创造出很多个中国银行业的第一；中信银行是国内信用卡行业的先行者之一，华为更是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商。

从试点项目上看，例如“基于TEE解决方案的智能数字化信用卡”项目，一是基于华为智能终端安全芯片（SE）、可信执行环境（TEE），提供从硬件、系统、应用到云端的端到端安全服务，建立更加安全可控的服务环境；二是借助大数据挖掘筛选目标客户，定向开放智能数字化信用卡服务，严控业务范围，增强安全性；三是运用活体检测、安全网络通道等技术，有效防控欺诈、伪冒风险。

同时，“基于智慧风控的面向产业互联网中小企业融资服务”项目，运用大数据技术，融合多维度数据和商业场景数据，建立健全银行风控模型；运用人工智能机器学习算法，在产业互联网场景下搭建商业与金融双维度数据风控平台，实现线上线下相结合的中小企业融资业务模式；运用图深度学习技术，挖掘更深层次的风险因子，识别中小企业的关联风险。

曾刚认为，在深圳推动金融科技创新监管试点具有重要意义：一方面，深圳是改革开放的前沿，具有全国性的示范作用。同时，粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，更是推动金融开放的前沿阵地，有助于实现粤港澳大湾区金融科技资源要素高效流动和有效配置。另一方面，深圳是科技创新的领先城市，有中国最领先的互联网企业扎根于此，也有中国在金融创新方面的优质金融机构，具有试点、示范、推广的良好基础，对我国金融依托科技提质增效、防控风险并进一步扩大对外开放具有高度的试点价值。

粤开证券首席经济学家、研究院院长李奇霖表示，现在金融科技发展非常快，迫切需要给金融科技创新划定一个安全区域，因此要提前搭建好金融科技监管体系。同时，金融科技发展，本身又可以从技术层面推动监管创新。通过在深圳监管创新与完善试点，能够为全国性金融科技监管做好铺垫，进而有利于金融科技事业更安全地推进。

确保风险可控 筑牢安全底线

据介绍，此次试点既严格落实金融持牌经营原则，又明确科技风险底线和风险动态监测感知体系，并且通过构筑“机构自治、社会监督、行业自律、政府监管”四道安全防线，引导持牌金融机构、科技公司在依法合规、风险可控前提下，探索运用新兴技术手段驱动金融创新。多元联动监督机制既有助于构建协同共治的风险防控治理体系，提升创新监管有效性，也让金融消费者深入了解创新产品功能实质、潜在风险和补偿措施。

李奇霖认为，推动金融科技监管试点，一方面为金融创新划定了安全区，有利于激发区域金融创新的潜力，进而提升金融服务区域经济发展的水平和效率，例如可以通过大数据等科技手段，降低银行和企业间信息不对称性，进而助力小微企业融资。另一方面，通过强化金融创新监管，能够监控潜在的区域金融风险。

“对于金融业来说，一是通过科技赋能金融，有望带来新的业态，为金融高质量发展注入创新活力。二是可以促进防范系统性金融风险，提升交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力，提升金融监管的水准。”李奇霖说。

2019年2月，中共中央、国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要求深圳“加强金融科技载体建设”。2019年8月，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》明确提出“积极发展智能经济，打造数字经济创新发展试验区”。

在粤港澳大湾区的多个城市中，深圳市成为金融科技重要的落子之处。

2020年5月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局出台《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，指出要进一步提升粤港澳大湾区金融服务创新水平，深化粤港澳大湾区金融科技合作，支持粤港澳大湾区研究区块链、大数据、人工智能等创新技术及应用推广，聚焦金融科技创新。深圳作为中国特色社会主义先行示范区，适时推出金融科技创新监管试点，充分发挥了国家创新型城市的引领作用，有利于粤港澳大湾区打造国际一流湾区和世界级城市群。

“数字经济在全球领域的加速发展对金融科技提出了新的要求。可以说，深圳金融科技创新的前景令人期待。无论是技术层面还是应用层面，在深圳进行沙盒式的创新监管，能够兼顾创新发展和风险防范，从而充分发挥金融科技助力效率提升的作用，适时推出金融科技创新监管试点，有助于培育丰富的金融科技应用场景，充分发挥了国家创新型城市的引领作用。”曾刚表示。

(责编：孙阳、杨曦)