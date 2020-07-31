深圳金融科技创新监管试点首批创新应用公示 试点项目涉区块链、云计算等

人民网北京7月31日电 （孙阳）日前，记者获悉，近日，按照“严把遴选标准、坚持质量优先”原则，深圳金融科技创新监管试点工作组在广泛征集项目的基础上，对外公示深圳市首批4个创新应用。
首批创新应用突显金融普惠、技术示范和风险可控三大特性：
一是金融普惠性。试点项目探索运用科技手段赋能金融服务提质增效、惠民利企，助力疫情防控和复工复产，优化中小企业信贷融资，增强信用服务支撑作用，推动粤港澳大湾区生产要素融合发展。
二是技术示范性。从申请机构看，首批创新应用主体包括招商银行、微众银行、中信银行、百行征信和华为等头部机构；从试点项目看，首批创新应用通过运用区块链、大数据、云计算、人工智能、智能终端安全芯片（SE）和可信执行环境（TEE）等信息技术手段，推动金融转型升级、服务实体经济、促进普惠金融发展和防范化解金融风险。
三是风险可控性。此次试点通过构筑“机构自治、社会监督、行业自律、政府监管”四道安全防线，引导持牌金融机构、科技公司在依法合规、风险可控前提下，探索运用新兴技术手段驱动金融创新。
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