风电和光伏发电量均保持两位数增长

本报北京7月31日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日发布2020年上半年风电和光伏发电并网运行情况：上半年，风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%；光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长20%，均保持两位数增长。风电利用小时数较高的地区是云南、四川和广西；光伏利用小时数最高的是东北地区。
“上半年，风电和光伏累计发电量占全部发电量的比重约为11%，同比提升1.5个百分点，绿色电能替代作用不断增强。”全国新能源消纳监测预警中心有关负责人介绍，新能源总体消纳利用水平也在提升，上半年风电和光伏利用率分别为96.1%、97.9%，同比分别提升0.8个、0.3个百分点。
全国新能源消纳监测预警中心的报告显示，随着复工复产的持续推进，二季度风电、光伏装机增速大幅回升。其中，风电新增装机428万千瓦，同比增长12.3%，增速较上季度提升61.2个百分点；光伏新增装机755万千瓦，同比增长12.9%，增速较上季度提升36.9个百分点。同时，风电和光伏开发布局持续优化。中东部及南方地区风电装机占全国风电装机比重30.8%，同比提升1.7个百分点；全国分布式光伏装机占光伏总装机比重31.1%，同比提升1.5个百分点。
报告预测，三季度风电新增装机预计保持平稳增长；光伏下半年集中并网需求较大，三季度装机增速预计加快。消纳方面，三季度全社会用电量增速有望加快，新能源消纳空间充裕度整体将进一步提高。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】