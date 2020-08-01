风电和光伏发电量均保持两位数增长

本报北京7月31日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日发布2020年上半年风电和光伏发电并网运行情况：上半年，风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%；光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长20%，均保持两位数增长。风电利用小时数较高的地区是云南、四川和广西；光伏利用小时数最高的是东北地区。

“上半年，风电和光伏累计发电量占全部发电量的比重约为11%，同比提升1.5个百分点，绿色电能替代作用不断增强。”全国新能源消纳监测预警中心有关负责人介绍，新能源总体消纳利用水平也在提升，上半年风电和光伏利用率分别为96.1%、97.9%，同比分别提升0.8个、0.3个百分点。

全国新能源消纳监测预警中心的报告显示，随着复工复产的持续推进，二季度风电、光伏装机增速大幅回升。其中，风电新增装机428万千瓦，同比增长12.3%，增速较上季度提升61.2个百分点；光伏新增装机755万千瓦，同比增长12.9%，增速较上季度提升36.9个百分点。同时，风电和光伏开发布局持续优化。中东部及南方地区风电装机占全国风电装机比重30.8%，同比提升1.7个百分点；全国分布式光伏装机占光伏总装机比重31.1%，同比提升1.5个百分点。

报告预测，三季度风电新增装机预计保持平稳增长；光伏下半年集中并网需求较大，三季度装机增速预计加快。消纳方面，三季度全社会用电量增速有望加快，新能源消纳空间充裕度整体将进一步提高。

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 06 版）

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