坚定信心，努力完成全年经济社会发展目标任务

坚定信心、迎难而上、奋勇前进，集中力量办好自己的事，是我们战胜各种风险挑战、实现既定目标任务的关键。

7月30日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，牢牢把握扩大内需这个战略基点，大力保护和激发市场主体活力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。

面对新冠肺炎疫情严重冲击，在全国上下的共同努力下，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。今年二季度经济增长3.2%，增速由负转正、重回正轨，明显好于预期；二季度各项指标均呈现出边际改善，规模以上工业增加值、服务业增加值都由负转正，社会消费品零售总额、固定资产投资降幅都大幅收窄；7月份中国制造业采购经理指数为51.1%，连续5个月位于临界点以上。同时，三大攻坚战扎实推进，经济结构持续优化，产业数字化、智能化转型明显加快，改革开放继续深化，人民生活保障有力。统筹疫情防控和经济社会发展取得的成绩表明，党中央决策部署是正确的，党的领导是坚强有力的，我国经济韧性是强劲的，中国人民是拥有伟大创造力的，中国特色社会主义制度是具有强大生命力的。

当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识。要看到，我国发展具有多方面优势和条件。有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力、数量庞大的人才队伍，有14亿人口所形成的超大规模内需市场及巨大的发展韧性、潜力和回旋余地，我们完全能够巩固经济稳中向好、长期向好的基本趋势，在危机中育新机、于变局中开新局。

做好当前经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，就要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来。要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。要充分发挥国内超大规模市场优势，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，提升产业链供应链现代化水平，打造未来发展新优势。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。明年开始，我国将进入“十四五”时期，这是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。前进道路上，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验，任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 04 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)