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国办印发《意见》支持多渠道灵活就业

2020年08月01日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京7月31日电  国务院办公厅日前印发《关于支持多渠道灵活就业的意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调，个体经营、非全日制以及新就业形态等灵活多样的就业方式，是劳动者就业增收的重要途径，对拓宽就业新渠道、培育发展新动能具有重要作用。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，把支持灵活就业作为稳就业和保居民就业的重要举措，坚持市场引领和政府引导并重、放开搞活和规范有序并举，顺势而为、补齐短板，因地制宜、因城施策，清理取消对灵活就业的不合理限制，鼓励自谋职业、自主创业，全力以赴稳定就业大局。

　　《意见》提出三个方面政策措施。一是拓宽灵活就业发展渠道。持续深化商事制度改革，提供便捷高效的咨询、注册服务。鼓励劳动者创办小规模经济实体，支持发展各类特色小店，对下岗失业人员、高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体从事个体经营的，按规定给予创业担保贷款、税收优惠、创业补贴等政策支持。增加非全日制就业机会，推动非全日制劳动者较为集中的行业提质扩容，增强社区服务业吸纳就业能力。支持发展新就业形态，实施包容审慎监管，加快推动网络零售、移动出行、线上教育培训、互联网医疗、在线娱乐等行业发展，创造更多灵活就业岗位。

　　二是优化自主创业环境。加强审批管理服务，开通行业准入办理绿色通道，对需要办理相关行业准入许可的，实行多部门联合办公、一站式审批。在政府指定的场所和时间内销售农副产品、日常生活用品，或者个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动，无须办理营业执照。取消涉及灵活就业的行政事业性收费，对经批准占道经营的免征城市道路占用费。提供低成本场地支持，落实阶段性减免国有房产租金政策，有条件的地方可将社区综合服务设施闲置空间、非必要办公空间改造为免费经营场地，优先向重点群体提供。

　　三是加大对灵活就业保障支持。推动新职业发布和应用，更新职业分类，及时制定新职业标准。将灵活就业人员纳入创业培训范围，按规定落实职业培训补贴和培训期间生活费补贴。把灵活就业岗位供求信息纳入公共就业服务范围，免费发布供求信息，鼓励各类人力资源服务机构为灵活就业人员提供专业化服务。研究制定平台就业劳动保障政策，依法纠正拖欠劳动报酬等违法违规行为。加大对困难灵活就业人员帮扶力度，对符合条件的按规定纳入最低生活保障、临时救助范围。

　　《意见》要求，地方各级人民政府特别是市、县级人民政府要切实履行稳就业主体责任，促进灵活就业健康发展。各地区各有关部门要加强督促检查和政策实施情况评估，确保灵活就业人员便捷享受各项支持政策和就业创业服务。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月01日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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