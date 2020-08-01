截至7月底农机购置补贴政策惠及121万农户

本报北京7月31日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：今年以来，各级农业农村部门和财政部门加快农机购置补贴政策实施，大力支持农民购机用机，为春耕和“三夏”农业生产、决战决胜脱贫攻坚提供了强有力机械化支撑。截至7月31日，全国已实施中央财政农机购置补贴资金114.8亿元，实施进度达到67.5%，扶持121万农户补贴购置各类农机具141万台（套），并在补贴范围和申请上呈现不少亮点。
支持粮食等重要农产品生产。各类补贴购置的农机具中，包含拖拉机19.57万台、耕整地机械48.43万台、播种机械8.72万台、水稻插秧机4.73万台、谷物收获机械3.39万台，有力促进了早稻、小麦等粮食作物机械化生产。
支持贫困地区特色产业机械化发展。今年，我国将茶叶色选机、果树修剪机、食用菌料装瓶（袋）机等7个品目纳入全国农机购置补贴机具种类范围，推动农机新产品购置补贴试点等扶持措施对贫困地区实现全覆盖。上半年，全国共补贴购置茶叶、林果、食用菌生产机具6.75万台。
据了解，上半年全国通过手机APP办理补贴申请占比超35%。在政策启动早、补贴申请便捷、审核兑付快等共同作用下，各地实施进度普遍提速。
《 人民日报 》（ 2020年08月01日 06 版）
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】