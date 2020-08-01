截至7月底农机购置补贴政策惠及121万农户

本报北京7月31日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：今年以来，各级农业农村部门和财政部门加快农机购置补贴政策实施，大力支持农民购机用机，为春耕和“三夏”农业生产、决战决胜脱贫攻坚提供了强有力机械化支撑。截至7月31日，全国已实施中央财政农机购置补贴资金114.8亿元，实施进度达到67.5%，扶持121万农户补贴购置各类农机具141万台（套），并在补贴范围和申请上呈现不少亮点。

支持粮食等重要农产品生产。各类补贴购置的农机具中，包含拖拉机19.57万台、耕整地机械48.43万台、播种机械8.72万台、水稻插秧机4.73万台、谷物收获机械3.39万台，有力促进了早稻、小麦等粮食作物机械化生产。

支持贫困地区特色产业机械化发展。今年，我国将茶叶色选机、果树修剪机、食用菌料装瓶（袋）机等7个品目纳入全国农机购置补贴机具种类范围，推动农机新产品购置补贴试点等扶持措施对贫困地区实现全覆盖。上半年，全国共补贴购置茶叶、林果、食用菌生产机具6.75万台。

据了解，上半年全国通过手机APP办理补贴申请占比超35%。在政策启动早、补贴申请便捷、审核兑付快等共同作用下，各地实施进度普遍提速。

《 人民日报 》（ 2020年08月01日 06 版）

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