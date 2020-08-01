推动中国高新技术“走出去” 服贸会9月上旬在京举办

原标题：服贸会9月上旬在京举办

本报讯（实习记者 杨天悦）2020年服贸会定于9月上旬在北京举办，这不仅是全球首个服务贸易领域综合型展会和中国服务贸易领域龙头展会，也是中国对外开放三大展会平台之一。在此之前，服贸会已经成功举办6届，累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。

推动国际服务业开放、服务贸易创新发展的同时，服贸会也在赋能本土高科技企业海外战略发展上发挥着重要作用。在2020年服贸会到来之际，一批上届“尝到甜头”的参展商也正“摩拳擦掌”，加紧筹备新一届展会的项目推介。

2019年，北京中科虹霸科技有限公司凭借虹膜识别技术，成为入选服贸会的示范案例，这也是该公司首次参加服贸会。面对面与国家权威部门和机构的沟通交流，不仅拓宽了行业视野、为公司产品销售提供了新的展示机会和销售渠道，中科虹霸也在这里加速迈开“走出去”的步伐。

中科虹霸由中科院自动化研究所设立，从事机器视觉和生物特征识别等人工智能领域的技术研究、产品开发与成果转化。在上届服贸会上，通过参加服贸会展览展示、会议论坛、洽谈交易、示范项目等活动，中科虹霸与南非和新加坡两国商会达成合作意向，在当地提供身份核验服务。“这也加快了中国的虹膜识别产品在亚洲和非洲等国应用的推广进程。”中科虹霸总裁助理李星光介绍说，目前公司的虹膜识别技术已经在国内外多地的公安、金融、智能终端、矿山等领域实现应用。

利用虹膜识别技术，中科虹霸已经与世界粮食计划署和联合国难民署合作，帮助中东地区300多万名难民进行身份识别，向他们提供物资和现金服务。这项技术还进入中东地区的10余家银行，为用户提供“无卡无密码”的金融服务，包括ATM机存取款、柜台交易、大额交易授权、客户背景检查等。

本届服贸会上，中科虹霸将重点展示最新研发的虹膜智能门锁和智能虹膜身份核验终端。李星光表示，希望能借助服贸会的平台对接冬奥安保的相关项目，在重点核心区和运动员管理区实现应用。

借助服贸会平台，北京兰亭数字科技公司也快速将合作范围向海外拓展。

兰亭数字成立于2014年，专注于VR/MR领域的创新解决方案，曾先后三年向央视春晚提供VR直播解决方案，并向国家大剧院建院十二周年等国内外大型活动提供VR直播，但海外客户拓展一直是公司面临的难题。

2019年，兰亭数字首次参加服贸会，其VR云直播服务等技术一经展出，就受到不少国内外合作商的青睐。“国内外多家5G应用技术公司、传媒公司及地方广电系统找到我们进行业务合作，一场服贸会上，公司实现签约金额1500多万元。”兰亭数字CEO孙文博介绍说，目前公司已经与德国电信、中东VIVA、韩国LGU+等国外电信运营商达成合作协议。

“在5G技术迅速发展和新冠疫情全球蔓延的背景下，VR产业正迎来发展新机遇。今年我们将主要展示云VR游戏和视频内容平台、云直播和云VR教育平台，希望能向更多上下游企业介绍我们的5GVR技术，与更多海外渠道达成合作。”孙文博表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)