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150万张券已发放 近10倍杠杆撬动线上购物

北京：线下持券消费75%流向餐饮业

马婧

2020年08月01日08:58  来源：北京日报
 
原标题：线下持券消费75%流向餐饮业

　　本报讯（记者 马婧）随着北京消费季各项活动按下重启键，150万张北京消费券7月26日起在京东APP发放。消费券使用情况如何？记者昨天获悉，消费券对北京消费的拉动趋势明显，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费，在线下消费券核销中，餐饮消费占比近75%。

　　本轮发放的北京消费券共有150万张，其中线下餐饮购物券100万张，智能产品券50万张，智能产品券可选择在线上或线下使用。在消费券的带动下，京城线下餐饮迅速回暖。记者昨天中午在西单看到，虽然是工作日，但各大商场里的餐厅十分热闹。在西单大悦城里，大部分餐厅中午上座率达到七八成，部分餐厅还出现等位现象。

　　京东数据显示，北京消费券线下核销中，女性消费者占比超50%，线下消费排名前五的地区是大兴区、朝阳区、海淀区、西城区、昌平区。

　　除了线下消费，消费券也进一步刺激了线上消费。受到疫情影响，北京曾暂停线下促消费活动，但线上消费一直热情不减。大量消费者使用消费券购买了手机等智能设备，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。在“618”年中购物节期间，北京线上核销消费券的热情达到顶峰，平均每单核销金额达3638元，有效带动了消费增长。消费者购买最集中的品类依次是手机、数码类产品、电脑等办公产品。

　　从年龄结构看，青年消费者的餐饮购物券、智能消费券使用占比分别达58%和69%，年轻人群体是消费券的核销主力，尤其年轻男性在线上智能消费占比接近70%。老年人在线上智能消费的占比高于均值18%左右，反映北京老年人已越来越习惯于线上购物。

　　据悉，主题为“新消费·爱生活”的北京消费季将持续至今年12月底。8月上旬，消费券覆盖范围还将新增一批餐饮购物企业，消费券发放平台也将增多。

　　同时，在保持现有消费券卡包优惠补贴力度基础上，北京消费季从8月上旬开始，对目前已参与线下餐饮购物消费券的企业和近期拟报名新增的企业，降低企业配资，将政府和企业目前1比1配资调整为2比1，助力企业纾困解难，并保持消费者享受的总优惠额度不变。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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