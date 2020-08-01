房企争相引入战略投资 万科拟24亿入股泰禾

原标题：万科拟24亿入股泰禾

本报记者 赵莹莹

股权冻结、失信、债务兑付逾期、项目延期交付……深陷流动性危机的泰禾，在等待两个半月后，终于等来了“白衣骑士”。昨天早间，泰禾集团发布公告，泰禾投资拟将其持有的泰禾集团19.9%股份转让给万科100%持股的全资子公司海南万益，转让总价约24.3亿元。若交易成功，万科将跻身为泰禾集团第二大股东。

从新华联、协信地产、绿城中国、招商蛇口到如今的泰禾集团，2020年，多家房企先后引入战略投资以增强流动性，缓解偿债压力。从高周转到降负债，现金为王的道理再次被印证。

泰禾“白衣骑士”浮出水面

泰禾缺钱，已是众所周知的事。泰禾回复深交所问询函的公告显示，公司2020年内到期债务为555.11亿元，截至2020年7月7日已到期未付债务为270.65亿元。更不乐观的是，555.11亿元的到期债务中，银行贷款占比仅有12.35%，而非银行贷款占比高达72.98%。

为了解决流动性危机，2020年5月，泰禾开始寻找“战投”，从华润、金茂到厦门建发、厦门国贸，一次次的谣传后，最终浮出水面的是万科。

公告披露，泰禾投资、泰禾集团实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司于2020年7月30日签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有的泰禾集团19.9%股份转让给海南万益，转让价格为每股人民币4.9元，对应总对价约为人民币24.3亿元。成立于2020年5月29日的海南万益，是万科100%持股的全资子公司。

根据泰禾集团目前的股权结构，第一大股东为泰禾投资，持股48.97%，实际控制人为黄其森；第二大股东叶荔，持股12.05%，为黄其森的妻子，亦是泰禾投资的一致行动人。这也意味着，若交易成功，万科仅用24.3亿元的成本就获得了泰禾两成的股份，并跻身为第二大股东。

股权转让仍存不确定性

“这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，我们希望协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足，仍然存在不确定性。”万科方面向记者表示。

万科口中的先决条件，是指公告中约定泰禾在9月30日前必须满足的内容。其中最重要的两项是：第一，泰禾集团需制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产和可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。第二，万科要对泰禾集团和泰禾投资完成法律、财务、业务等尽职调查，且各方已就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题。同时，泰禾集团和泰禾投资的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

同时，双方也在公告中声明，万科不对泰禾投资、泰禾集团及黄其森的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任为前述相关各方提供任何增信措施或财务资助。

“换句话说，万科不对泰禾的债务解决兜底，泰禾还是得自行解决债务问题。”地产分析师严跃进分析，一向以稳健著称的万科，过往很少出现在大中型房企的股权转让中。此次入局泰禾，属于成本可控、潜在收益较高的一次收购行为。“当然，有了万科持股为其背书，泰禾的企业资信等级有望提升，这对于后续加快债务问题的处置有积极作用。”他表示。

房企今年偏爱“战投”

2020年的新冠肺炎疫情，对房企来说是一次不小的冲击。据克而瑞地产研究显示，2020年是房企债券到期的高峰期，95家房企年内到期债券总额超过5000亿元，较2019年上涨45%。

为了增强流动性、缓解偿债压力，引入“战投”正成为房企的共同选择。4月，协信地产引入新加坡城市发展有限公司，后者以43.9亿元的代价成为协信地产的第一大股东。绿城中国引入新湖中宝，新湖中宝持股约12.95%，成为绿城的第三大股东。5月，新华联发布公告，委托中金公司为独家财务顾问，拟在新华联控股或下属子公司层面引入战略投资者。6月，招商蛇口定增35亿元引入中国平安成为其战略投资者。就连万科自身，不久前也刚宣布，为三年前收购的广信资产包引入7家“战投”。

“疫情冲击下，房企引入战略投资者来改善企业资金状况值得肯定。”严跃进评价，通过股权融资获取低成本资金，有利于房企渡过眼下的艰难时期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)