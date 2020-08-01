9批次儿童及婴幼儿服装不合格 “青蛙王子”在列

中新经纬客户端7月31日电 据山东省市场监督管理局网站公告，抽查发现9批次儿童及婴幼儿服装产品不符合相关标准的要求，不合格项目为绳带要求、附件拉力、纤维含量、耐湿摩擦色牢度、pH值项目。
公告显示，本次抽查依据GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 31900-2015《机织儿童服装》、FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》、GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》、FZ/T 73025-2013《婴幼儿针织服饰》等标准的要求，对儿童及婴幼儿服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性等15个项目进行了检验。
抽查结果显示，一批次标称由上海蛙品儿童用品有限公司生产、商标为“青蛙王子”的牛仔外套无里(水洗产品)抽查不合格，不合格项目为pH值。
截图来源：山东省市场监督管理局
官网信息显示，青蛙王子，前身为青蛙皇子(FROG PRINCE)，创立于1991年，创始地位于中国三大童装名镇之一——佛山，自有2000人生产基地，工业园区5万平方米；2018年，获得知名上市服装企业安正时尚集团注资，并将品牌运营中心迁至上海，注册“上海蛙品儿童用品有限公司”。(中新经纬APP)
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