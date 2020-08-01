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中央继续坚持“房住不炒”定调 下半年楼市调控有何变化？

2020年08月01日09:01  来源：中国新闻网
 

　　近几个月，楼市持续回暖，6月份70城新房价格上涨城市数量创2019年7月以来的新高，下半年楼市调控方向是否会有变化？

　　7月30日召开的中共中央政治局会议用31个字给出了最新的定调：“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。”

　　为何要继续坚持“房住不炒”？

　　2016年年底的中央经济工作会议首次提出，“房子是用来住的、不是用来炒的”。此后，“房住不炒”成为楼市调控政策的高频词。

　　受疫情冲击等因素影响，中国经济(GDP)一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。虽然经济增长实现“V”型反弹，但当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，为何地产调控却不能放松？

　　中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才向中新网表示，中央政治局会议再次强调“房住不炒”有现实意义，警告不要一哄而上。近期个别城市房价反弹，而房价大幅上涨，不利于实体经济发展，也会影响居民消费能力，所以，要坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳定楼市，防止大起大落。

　　“上半年全国十几个城市调控放松政策‘一日游’，背后体现的是地方松绑调控、刺激房地产市场的冲动。”中原地产首席分析师张大伟对中新网分析称，背后的效果很明显，叠加100多个城市各种力度的人才政策，房地产市场的确快速企稳，甚至部分城市开始变得火热。

　　“‘房住不炒’定位不变，传递明确信号——各地不可有轻易放松调控政策的侥幸心理。”易居研究院智库中心研究总监严跃进向中新网表示，未来地价和房价出现上涨等新情况的地方，依然会积极给予管控。

　　“随着政策的定调，不少城市开始收紧楼市调控，整体看，下半年房地产市场政策将继续以平稳为主要方向。”张大伟说。

　　如何确保楼市平稳发展？

　　7月24日召开的房地产工作座谈会提出，要实施好房地产金融审慎管理制度，稳住存量、严控增量，防止资金违规流入房地产市场；要抓紧建立住宅用地市场监测指标体系，定期公开各地土地储备和已出让土地建设进展情况，接受社会监督；要发挥财税政策作用，有效调节住房需求，等等。

　　金融、土地、财税，这三类都并非传统的“限字头”行政性调控措施。

　　在严跃进看来，从会议明确的几种调控工具看，座谈会重点在要坚持问题导向，高度重视当前房地产市场出现的新情况新问题，时刻绷紧房地产调控这根弦，坚定不移推进落实好长效机制。

　　如何快速发现新情况新问题，座谈会提出，要全面落实城市政府主体责任，发现问题要快速反应和处置，及时采取有针对性的政策措施。要加强市场监测，对市场异动及时提示、指导和预警，精准分析市场形势。

　　值得注意的是，北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙等10个城市政府负责人参加了座谈会。严跃进称，这10个城市大多属于今年上半年房价上涨较快的城市，其参与会议本身就是一种信号。

　　7月份以来，深圳、南京、杭州、宁波、东莞等多个热点城市已相继出台了收紧房地产调控的政策。7月30日召开的上海市政府常务会议指出，要牢牢坚持“房住不炒”定位，坚决落实好“一城一策”常态长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，确保市场平稳健康发展。

　　58安居客房产研究院分院院长张波预计，下半年房地产调控对稳地价、稳房价、稳预期会抓得更紧更及时，三季度楼市热度的降温或将有一定显现。

　　不是打压房地产，是要及时科学精准调控

　　58同城、安居客发布的报告显示，7月全国重点监测67城新房、二手房环比价格均上涨。其中，新房在线均价环比上涨0.04%；二手房挂牌均价环比上涨0.54%，有50城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。

　　严跃进指出，楼市过热城市预计后续政策会收紧，尤其是近期没有出台调控政策的地方。其他城市在政策放松方面将更加谨慎，不会轻易进行放松。

　　不过，政策收紧并非一味打压房地产。坚持“房住不炒”的定位，目的是促进房地产市场平稳健康发展。座谈会要求，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控。

　　7月29日，深圳就对7月15日公布的楼市新政进行“打补丁”，对在途房产交易的政策适用、落户时间的认定、商品住房限购政策、离异人士购房、调整普通住房标准、推行房屋抵押合同网签等方面进行了详细说明。

　　“楼市相对平稳、没有大起大落的城市，政策波动可能性不大，市场参与者不必过多担心政策收紧等内容，要理解各个城市政策的定力和市场进一步稳定的动力。”严跃进说，调控在于封堵炒房，满足合理的居住需求。

　　7月20日，国务院发文全面推进城镇老旧小区改造工作，2025年底，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。涉及居民近3900万户，城镇老旧小区22万个。房地产工作座谈会亦要求，要做好住房保障工作，因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造，着力解决城市新市民和年轻人住房问题。

　　张大伟表示，老旧小区改造是一项既能保民生，又能稳投资稳就业，还能拉动消费的多赢工程。另有专家指出，老旧小区改造不容易引发炒作，从保障居住需求的角度上来看，房地产并没有被完全打压，未来这种有保有压的态势仍然会持续。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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