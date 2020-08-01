市场监管总局：对瑞幸咖啡涉嫌不正当竞争立案调查

中新经纬客户端7月31日电 据国家市场监管总局网站31日消息，今年4月，瑞幸咖啡“自曝”财务造假，市场监管总局迅速成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。

调查显示，瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司为获取竞争优势，存在通过虚假交易等方式制作虚假业绩并对外宣传的不正当竞争行为，相关第三方公司存在帮助虚假宣传的不正当竞争行为。

市场监管总局及地方市场监管部门依据《反不正当竞争法》的有关规定，正在对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司，及相关第三方公司的违法行为进行处置，维护公平竞争市场秩序，保护经营者、消费者的合法权益。

另据财政部网站7月31日消息，依据《中华人民共和国会计法》，财政部组织力量，自5月6日起对瑞幸咖啡公司(Luckin Coffee Inc.)境内2家主要运营主体瑞幸咖啡(中国)有限公司和瑞幸咖啡(北京)有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构23家。截至目前，检查基本完成。

检查发现，自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元(人民币，下同)，虚增收入21.19亿元(占对外披露收入51.5亿元的41.16%)，虚增成本费用12.11亿元，虚增利润9.08亿元。

财政部称，下一步将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)