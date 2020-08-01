商务部副部长王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行在线座谈会

人民网北京8月1日电 （栗翘楚）据商务部网站消息，7月30日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行在线座谈会，就中美经贸关系、优化中国营商环境和双方关心的其他经贸问题深入沟通。中国美国商会主席葛国瑞、会长毕艾伦以及安利、玛氏、通用汽车、英特尔、星巴克、科迪华等20多家美国企业代表参会。
王受文表示，7月21日，习近平主席在企业家座谈会上强调，要千方百计把市场主体保护好，激发市场主体活力。此次座谈会以实际行动落实习近平主席重要讲话精神，加强与美资企业沟通，为复工复产创造良好条件。
王受文表示，今年以来在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下，中国持续推进对外开放不动摇。实施《外商投资法》及条例，公布新版全国和自贸试验区负面清单，进一步放宽外资准入。商务部还抓紧修订《外商投资企业投诉工作办法》，就《外商投资者对上市公司战略投资管理办法》征求意见。根据党中央、国务院部署，商务部组建重点外资项目工作专班，会同有关部门和省市开展全流程服务，全力帮助外资企业复工复产，协调大项目落地，取得积极进展。
王受文表示，当前中美关系面临复杂严峻形势。希望美工商界继续发挥好两国交往的桥梁作用，扩大务实合作，使经贸关系继续成为双边关系的“稳定器”，这符合中美两国利益，也符合世界各国利益。
与会美资企业代表表示，新冠肺炎疫情是世界各国共同面临的严峻挑战，各方应加强合作，携手应对。美工商界致力于促进平等、互利、可持续的中美关系，反对将经贸问题政治化。美国企业高度重视中国市场，看好中国经济发展前景，愿积极参与第一阶段经贸协议落实，继续扎根中国，与中国共同成长。
美企业代表还就外籍公司高管及家属返华、促进消费、扩大开放、完善营商环境等议题提出建议。
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